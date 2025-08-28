Mỹ: Thống đốc California nhận được nhiều ủng hộ trong việc tranh cử tổng thống

Ông Gavin Newsom. (Ảnh: The New York Times)

Theo một cuộc thăm dò mới được công bố tại Mỹ, tỷ lệ ủng hộ Thống đốc bang California Gavin Newsom trong số các cử tri đảng Dân chủ ngày càng tăng trong những tháng gần đây khi ông nổi lên như một nhân vật hàng đầu đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2028, mặc dù vẫn bị cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dẫn khá xa.

Kết quả khảo sát mới nhất từ công ty Morning Consult, cho biết tỷ lệ ủng hộ ông Newsom trong số các cử tri đảng Dân chủ và các cử tri độc lập có khuynh hướng ủng hộ đảng này đã tăng 8 điểm phần trăm, từ 11% vào tháng 6 vừa qua lên 19% vào cuối tháng này.

Trong cuộc khảo sát hồi tháng 3 năm nay chỉ có 5% số người được hỏi ủng hộ ông Newsom, vị Thống đốc bất đồng quan điểm với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa trong kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử Quốc hội ở bang Texas và với chính quyền Mỹ trong kế hoạch phân chia lại địa hạt bầu cử ở California trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Tỷ lệ cử tri thuộc thế hệ Gen X ủng hộ ông Newsom cũng tăng 19 điểm. Trong số các cử tri nam và cử tri da trắng, tỷ lệ này tăng 15 điểm. Tỷ lệ ủng hộ trong số các cử tri da đen tăng 7 điểm kể từ tháng 3/2025.

Dẫn đầu cuộc khảo sát vẫn là cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, nhưng tỷ lệ ủng hộ bà Harris có phần giảm, từ 36% vào tháng 3 xuống còn 29% vào tháng 8. Khoảng 22% chọn “một người khác” và 15% không chọn ai.

Morning Consult lưu ý rằng ông Newsom là ứng cử viên duy nhất có triển vọng cho cuộc bầu cử 2028, đạt được những kết quả khảo sát “đáng kể."

Những gương mặt khác như cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg giành được tỷ lệ ủng hộ 9%, trong khi Hạ nghị sỹ Alexandria Ocasio-Cortez (bang New York) giành được 6%. Kết quả này gần như không thay đổi so với cuộc thăm dò trong tháng 3.

Theo kết quả thăm dò, các ứng cử viên triển vọng khác trong đảng Dân chủ có tỷ lệ ủng hộ ở mức 4% và dưới mức này gồm Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro (4%), Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và Thống đốc bang Illinois JB Pritzker (đều có tỷ lệ ủng hộ 3%), Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear và Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer (2%), Thống đốc Maryland Wes Moore (1%).

Cuộc khảo sát nêu trên được thực hiện từ ngày 22-24/8, với 1.000 cử tri đảng Dân chủ và các cử tri độc lập có khuynh hướng ủng hộ đảng này./.

Tác giả: Đoàn Hùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn