Ngàn lời nghẹn ngào đưa tiễn tiền đạo vắn số của ĐT Việt Nam và HAGL

Fanpage của Đồng Tháp FC cho biết, cựu cầu thủ Nguyễn Minh Nghĩa qua đời tại nhà riêng ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. “Câu lạc bộ vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn này. Sự ra đi của anh là mất mát to lớn với bóng đá Đồng Tháp”, thông báo viết.

Ngay sau khi tin dữ lan truyền, mạng xã hội tràn ngập những dòng trạng thái chia buồn. Hàng trăm ngàn bình luận được gửi tới gia đình anh. Nhiều cổ động viên nhắc lại hình ảnh một tiền đạo thi đấu máu lửa, lăn xả và luôn hết mình vì màu cờ sắc áo.

Trong giai đoạn đầu của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Nguyễn Minh Nghĩa là gương mặt nổi bật của đội bóng đất Sen hồng. Anh gắn bó nhiều năm với Đồng Tháp trước khi có thời gian khoác áo Hoàng Anh Gia Lai FC. Dù ở bất kỳ màu áo nào, anh vẫn được nhớ đến với tinh thần chiến đấu bền bỉ và sự tận hiến.

Ở cấp độ đội tuyển, anh từng góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam dự SEA Games 21 năm 2001, kỳ đại hội đầu tiên áp dụng giới hạn độ tuổi cho môn bóng đá nam. Khi đó, Nguyễn Minh Nghĩa cùng Tô Đức Cường tạo thành cặp tiền đạo chủ lực. Cả hai mỗi người ghi một bàn trong chiến thắng 5-1 trước U23 Brunei ở vòng bảng, để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ.

Sau giải đấu này, anh tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong đợt chuẩn bị cho Tiger Cup 2002 (nay là AFF Cup). Trong danh sách tập trung khi ấy có nhiều tên tuổi lớn như Lê Huỳnh Đức, Huỳnh Hồng Sơn hay Đặng Phương Nam…. Dù không phải ngôi sao đình đám nhất, anh vẫn được đánh giá cao bởi sự cần mẫn và tinh thần chuyên nghiệp.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng phát đi thông báo chia buồn, khẳng định sự ra đi của Nguyễn Minh Nghĩa là tổn thất lớn với bóng đá nước nhà. Tổ chức này gửi lời động viên sâu sắc tới gia đình, mong người đã khuất an nghỉ nơi vĩnh hằng.

Dưới các bài đăng tưởng niệm, nhiều bình luận khiến người đọc nghẹn lòng. Tài khoản Trịnh Quốc Đạt viết: “Lâu lắm mới nghe lại tên anh, không ngờ là trong hoàn cảnh này. Xin chia buồn cùng gia đình, mong anh ra đi thanh thản.” Một cổ động viên khác nhớ về “cặp đôi Trung Vĩnh – Minh Nghĩa” từng làm nên sức sống cho hàng công Đồng Tháp.

Có người bồi hồi nhắc lại thế hệ vàng năm 2001 với những cái tên quen thuộc, có người đơn giản gửi lời “vĩnh biệt người con đất Sen hồng”.

