HLV Mai Đức Chung chỉ ra yếu tố giúp ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng

ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu khó khăn khi gặp ĐT nữ Ấn Độ tại Asian Cup nữ 2026. Cú đúp bàn thắng của Ngân Thị Vạn Sự đã giúp ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 2-1, qua đó có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng.

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao tinh thần thi đấu của ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: AFC)

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Khi bị Ấn Độ gỡ hoà, toàn đội không hề nao núng. Sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài đã tiếp thêm tinh thần để các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hướng tới bàn thắng tiếp theo”.

“Tôi cũng muốn khẳng định ĐT nữ Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn so với Ấn Độ. Vấn đề chỉ là chúng tôi chưa tận dụng được nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Đội đã thi đấu tự tin, mạnh dạn và tôi tin các học trò sẽ có thêm bàn thắng. Thực tế, ở những phút bù giờ, ĐT nữ Việt Nam đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1”.

HLV Mai Đức Chung đánh giá việc các cầu thủ tập luyện sau Tết Nguyên Đán mà không có nhiều trận đấu cọ xát khiến cảm giác thi đấu chưa ở trạng thái tốt nhất. Vì vậy, ĐT nữ Việt Nam trong trận mở màn chưa có được màn trình diễn tốt nhất.

Sau trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam sẽ đón nhận thử thách tiếp theo khi gặp ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa vào 12h00 ngày 7/3.

Tác giả: Như Đạt

Nguồn tin: vov.vn