16 thí sinh tham dự Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi vòng sơ khảo cụm 3

Phần thi xử lý tình huống của thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Chi bộ Phòng Thống kê xã hội, Đảng bộ Cục Thống kê với câu hỏi “Được phân công làm ở bộ phận giải quyết TTHC, thỉnh thoảng anh C được một số cá nhân đến yêu cầu giải quyết các TTHC có nhã ý tặng quà, mặc dù đã từ chối nhưng công dân vẫn để lại món quà đó tại nơi làm việc của anh C. Trong trường hợp này, theo đồng chí, anh C nên xử lý như thế nào?”