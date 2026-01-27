Thời gian:
11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành

Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 theo nhóm ngành của Times Higher Education ghi nhận 11 đại học Việt Nam được xếp hạng ở 9/11 nhóm ngành, tăng thêm một trường và một nhóm so với năm trước.

Tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 theo nhóm ngành. Theo đó, có 11 đại học của Việt Nam được xếp hạng ở 9/11 nhóm, tăng 1 trường và thêm 1 nhóm ngành so với năm 2025./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn

