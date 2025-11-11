25 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á

Theo kết quả xếp hạng các trường đại học châu Á 2026 (QS AUR 2026) do Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds vừa công bố, Việt Nam có 25 cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng này, trong đó có 8 trường lần đầu tiên tham gia.

Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu danh sách các cơ sở đào tạo được xếp hạng của Việt Nam, với thứ hạng 158.

Kỳ xếp hạng QS AUR 2026 là kỳ xếp hạng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 1.529 cơ sở giáo dục đại học đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á được xếp hạng.

Kết quả xếp hạng được dựa trên phân tích phản hồi từ hơn 1,5 triệu bầu chọn từ học giả và 520 nghìn bầu chọn từ nhà tuyển dụng trên toàn thế giới.

Cùng với đó, QS đã phân tích hơn 200 triệu trích dẫn từ 19,8 triệu công bố khoa học./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn