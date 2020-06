Nghệ An: Hành trình đi đòi quyền lợi vì công ty “treo” bảo hiểm

Câu chuyện về hành trình đi đòi quyền lợi chính đáng của mình mà người lao động đang phải mò mẫm lâu nay đang khiến dư luận không khỏi băn khoăn, bức xúc.

Đến nay, trách nhiệm của người lao động mà Cty 24 phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với họ vẫn chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm

Từ chuyện UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xử lý…

Sau khi Diễn đàn Doanh nghiệp khởi đăng loạt bài liên quan đến vụ việc hàng trăm lao động phải “ôm” đơn khởi kiện Cty 24, nơi mà mình đã làm việc, cống hiến để đòi quyền lợi chính đáng nhưng suốt nhiều năm qua, câu chuyện này vẫn chưa thể đưa ra đáp số tốt đẹp.

Đó là tình trạng Cty 24 cố tình không thực hiện nghĩa vụ tài chính trích từ lương và chế độ theo quy định của pháp luật để đóng BHXH khiến hàng trăm người lao động của đơn vị này rơi vào cảnh “đi dở, ở thiệt”.

Cụ thể, theo thống kê của BHXH tỉnh Nghệ An thì tính đến 02/2019, Cty 24 có 164 người lao động đã nghỉ việc nhưng chưa xác nhận sổ BHXH đến thời gian nghỉ.

Lý do là vào thời điểm nói trên, Cty 24 còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng với số tiền lên tới 17.410.088.424 đồng.

Cũng từng ấy thời gian, người lao động đã liên tục gõ cửa các cơ quan, ban ngành chức năng tỉnh Nghệ An để kiến nghị vào cuộc xử lý, yêu cầu Cty 24 sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, vào ngày ngày 17/01/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 48/UBND-TD về việc tiếp công dân định kỳ trong đó có nội dung yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh lập hồ sơ vi phạm chế độ bảo hiểm của Công ty CP đầu tư và xây dựng 24 để chuyển sang Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh xử lý theo quy định.

Ngay tại Công văn 48/UBND-TD, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trích dẫn lại các nội dung như “liên quan đến vụ việc (đề nghị giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế… của tập thể người lao động tại Công ty 24 – PV), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 24 đối với hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và buộc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 24 truy thu số tiền BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nộp vào Kho bạc Nhà nước nhưng đến nay Công ty chưa thực hiện”.

Điều này có nghĩa là, trước các hành vi phớt lờ pháp luật của Cty 24, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định về xử phạt hành chính nhưng đơn vị này vẫn “chây ì” không chịu thực hiện, “vô hiệu hóa” cả văn bản pháp lý mà lãnh đạo tỉnh này đã ký, phát hành.

…Đến hành trình mòn mỏi đi đòi quyền lợi

Từ đình chỉ vụ án dân sự cấp sơ thẩm do TAND Tp Vinh ký, ban hành rồi cơ quan bảo hiểm lại đề nghị khởi tố về hành vi “treo” bảo hiểm kéo dài đối với người lao động tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 24 (Cty 24) có địa chỉ tại tầng 2, tòa nhà Vinamilk, số 4 đại lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, Tp Vinh… thì đến nay, người lao động của đơn vị này vẫn chưa tìm được đáp án cho mình.

“Chúng tôi nhiều lần đến các cơ quan, ban ngành chức năng, thậm chí đăng ký tiếp công dân của UBND tỉnh Nghệ An để đòi quyền lợi nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo theo quy định mà pháp luật ban hành.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An lại ra thông báo hoàn phiên họp phúc thẩm trong khi đó chúng tôi phải bỏ không ít công sức, thời gian, tiền bạc để đi lại…” – ông Nguyễn Đắc Quý là đại diện cho người lao động bị Cty 24 “treo” bảo hiểm kéo dài suốt thời gian qua cho biết.

Trong khi đó, vào ngày 18/02/2020, ông Lê Trường Giang – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã ký Công văn số 251 đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 216 Bộ luật hình sự.

Xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định đối với Cty 24 về những hành vi vi phạm pháp luật theo quy định do ông Hoàng Cảnh Hà làm tổng giám đốc.

Vậy nhưng, việc đề nghị khởi tố vụ án của giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An lại bị chính cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu đơn vị bảo hiểm xã hội bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề xung quanh.

Trước thông tin này, phóng viên đã trực tiếp làm việc với người có thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội để làm rõ vụ việc mà cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu những gì nhưng chưa được cung cấp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, trách nhiệm mà Cty 24 phải thực hiện đối với người lao động bị “treo” bảo hiểm đến nay vẫn đang được “đá đi, chuyền lại” cho nhau.

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp