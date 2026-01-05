Nghệ An khai mạc triển lãm “80 năm Quốc hội Việt Nam"

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Tham dự lễ khai mạc có ông Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức.

Về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An có bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở, cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Lễ khai mạc còn thu hút sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cán bộ, giảng viên, sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm giới thiệu một cách hệ thống, sinh động quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Thông qua hàng trăm hình ảnh, tài liệu, tư liệu quý được tuyển chọn, trưng bày theo tiến trình lịch sử, triển lãm khắc họa rõ nét vai trò, vị trí của Quốc hội trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào, tiền đề cho sự ra đời của Quốc hội đến hoạt động của Quốc hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Bên cạnh đó, triển lãm còn dành không gian giới thiệu những đóng góp quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An qua các nhiệm kỳ, thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và sự gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/1/2026 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam. Qua đó, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn