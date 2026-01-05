Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên bố muốn hợp tác với Mỹ

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, người được Tòa án Tối cao Venezuela bổ nhiệm làm lãnh đạo lâm thời sau khi Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro, đã đăng tải một thông điệp trên trang Instagram cá nhân gửi tới Mỹ và toàn thế giới. Trong thông điệp, bà tái khẳng định cam kết hoà bình, không muốn sống cùng với những mối đe doạ từ bên ngoài và phải có một môi trường được tôn trọng cũng như hợp tác quốc tế. Theo bà, hòa bình toàn cầu chỉ có thể được xây dựng khi trước hết mỗi quốc gia được đảm bảo hoà bình.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: AP

Tổng thống lâm thời của Venezuela cũng bày tỏ quan điểm hòa giải hơn trong quan hệ với Mỹ, khẳng định Caracas ưu tiên xây dựng “quan hệ quốc tế cân bằng và tôn trọng”, trên cơ sở bình đẳng chủ quyền và không can thiệp. Bà cho biết những nguyên tắc này sẽ tiếp tục định hướng hoạt động đối ngoại của Venezuela trong thời gian tới.

Đáng chú ý, bà Rodríguez đã trực tiếp kêu gọi chính quyền Mỹ hợp tác với Venezuela trong một chương trình hợp tác hướng tới phát triển chung, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm tăng cường chung sống hòa bình bền vững trong khu vực.

Liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống lầm thời Venezuela nhấn mạnh rằng người dân Venezuela và Mỹ Latinh “xứng đáng được hưởng hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh”, đồng thời khẳng định Venezuela có quyền được hưởng hòa bình, phát triển, chủ quyền và một tương lai ổn định.

Tối 4/1 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đưa ra tuyên bố cứng rắn với bà Rodriguez. Ông cho rằng nếu bà Rodríguez không “hành động đúng đắn”, bà sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí “nặng nề hơn” so với Tổng thống Nicolás Maduro, người hiện đang bị Mỹ giam giữ tại một nhà tù ở New York.

Tác giả: Quang Trung

Nguồn tin: Báo VOV