Từ Lào Cai, 2 anh em ruột vào Hà Tĩnh trộm cắp tài sản

Công an xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) vừa nhanh chóng điều tra, bắt giữ, khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản liên địa bàn.
Trước đó, Công an xã tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực khai thác Mỏ đá Động Mậu To của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Thành Đạt thuộc thôn Trung Đức, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh bị kẻ gian đột nhập.
Đối tượng đã cắt trộm nhiều đoạn dây cáp điện tại các vị trí lắp đặt máy, thiết bị vận hành khai thác, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
Ngay sau khi tiếp nhận tin, Công an xã khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát đối tượng, truy xét theo dấu vết hiện trường, kết hợp với công tác vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin để dựng lên đối tượng nghi vấn.
Hai đối tượng (ngồi) cùng tang vật. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)
Với tinh thần quyết liệt, đã nhanh chóng xác định và bắt giữ các đối tượng 2 đối tượng gồm: Hứa Văn Quang (1984) và Hứa Văn Quý (1990) đều trú tại thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên và thu giữ toàn bộ tang vật khi chúng đang ẩn náu tại một Nhà nghỉ trên địa bàn.
Kết quả điều tra ban đầu, Quang và Quý là hai anh em ruột, trong đó Quý là đối tượng từng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", trước đây đã có thời gian làm việc tại các mỏ đá ở địa bàn huyện Kỳ Anh (cũ) nên Quí biết đường đi lối lại và biết được thiết kế cấp điện trong mỏ khai thác đá.
Khoảng đầu tháng 12/2025, Quý rủ Quang vượt hàng trăm cây số vào địa bàn xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh thuê Nhà nghỉ tá túc rồi mua sắm các công cụ phương tiện để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Ban ngày các đối tượng đi tìm hiểu địa bàn, khi màn đêm buông xuống, các đối tượng cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp, sau đó bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Tác giả: Đức Anh
Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn