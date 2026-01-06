Sạt lở tại biển Cửa Lò vẫn chưa được khắc phục

Sau các cơn bão trong năm 2025, một phần bờ kè, đường đi bộ ở bãi biển Cửa Lò bị sóng đánh hỏng, hiện vẫn chưa được khắc phục.

Sau các đợt bão mạnh liên tiếp, đặc biệt là bão số 10 xảy ra trong năm 2025, khu vực phía Đông đường Bình Minh, thuộc phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) bị tàn phá nặng nề. Tại nhiều vị trí trong khu lâm viên ven biển xuất hiện các hố xói lở lớn, có điểm sâu tới hơn 1m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách nếu không được rào chắn, xử lý kịp thời.

Không chỉ khu lâm viên, hệ thống bờ kè và đường đi bộ ven biển, hạng mục vừa được đầu tư, hoàn thiện đồng bộ chưa đầy 2 năm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dọc tuyến ven biển qua các khu vực thuộc phường Nghi Hương và Thu Thủy (cũ), hàng trăm mét kè biển và đường dạo bộ bị sóng đánh sạt lở, nứt gãy, nhiều đoạn sụt lún sâu, tạo thành những “hàm ếch” kéo dài.

Cùng với đó, nhiều cột đèn chiếu sáng bị nghiêng, gãy đổ; hàng cây xanh ven biển bị bật gốc, nằm ngổn ngang sau mỗi đợt sóng lớn. Thực trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị biển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sinh hoạt của người dân địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc sớm khắc phục, gia cố hạ tầng ven biển để kịp thời phục vụ mùa du lịch sắp tới.

Trước thực trạng trên, phường Cửa Lò đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An, đề xuất chủ trương sửa chữa, khôi phục các đoạn kè biển, đường đi bộ bị hư hỏng. Đối với khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, địa phương kiến nghị UBND tỉnh cho phép sử dụng nguồn cát biển tại các khu vực bồi lắng để san lấp, hoàn trả mặt bằng, nhằm sớm ổn định cảnh quan, bảo đảm an toàn và phục vụ mùa du lịch 2026.

Ông Hoàng Minh Thọ - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Cửa Lò cho biết, trong đợt bão số 10 năm 2025, triều cường dâng cao từ 5 - 6m, kèm theo nhiều đợt sóng lớn đã gây xói lở nghiêm trọng khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh. Tổng chiều dài khu vực bị ảnh hưởng khoảng 3.770m, chiều rộng bình quân 8m, độ sâu xói lở khoảng 0,6m. Riêng hệ thống kè biển bị sập nhiều đoạn với tổng chiều dài khoảng 600m; tuyến đường dạo bộ tiếp giáp khu lâm viên bị xói lở kéo dài gần 4km, có nơi sâu tới 1m, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và hoạt động du lịch.

Theo ông Thọ, hiện bãi biển xuất hiện nhiều rác thải, đất hữu cơ, vỏ sò; bề mặt gồ ghề, độ dốc lớn, cát bị dồn về chân kè, không còn phù hợp cho hoạt động tắm biển. Phạm vi cần làm sạch và tạo lại độ dốc có chiều dài khoảng 3,77km, chiều rộng từ 15 - 20m, với khối lượng cát cần thu gom khoảng 15.000m3 đủ để vừa làm sạch bãi biển, vừa san lấp, phục hồi khu lâm viên bị xói lở. Tổng chi phí thực hiện khoảng 40 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, ngày 10/12/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xem xét đề nghị của UBND phường Cửa Lò về việc sử dụng cát biển để tổ chức lại mặt bằng và chỉnh trang, sửa chữa khu lâm viên.

Qua đánh giá của các Sở, ngành đều thống nhất việc cải tạo, chỉnh trang, trả lại mặt bằng lâm viên và không gian bãi biển được xác định là yêu cầu cấp thiết. “Hiện chúng tôi đang thực hiện việc chỉnh trang bãi biển, phục hồi mặt bằng lâm viên, trồng bổ sung cây xanh, thảm cỏ nhằm tái tạo mảng xanh, tạo không gian biển xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường, kịp thời phục vụ mùa du lịch biển năm 2026” - ông Hùng cho biết thêm.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn