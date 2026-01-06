Cẩn trọng đặt cọc đất dự án bất động sản nghìn tỷ Cồn Bàu khi chưa đầy đủ pháp lý

Trước đó, ngày 12/1/2023 tại Quyết định số 07/QĐ-UBND UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại vùng Cồn Bàu (Dự án Khu đô thị Cồn Bàu) xã Vạn An với tổng diện tích khu đất quy hoạch 38,2ha. Khu đô thị và thương mại dịch vụ này được quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững.

Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại vùng Cồn Bàu, xã Vạn An hiện tại là bãi đất trống.

Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 của dự án Khu đô thị Cồn Bàu, ngày 13/1/2022 cho thấy dự án có quy mô dân số khoảng gần 2.900 người, xây dựng gồm 512 căn nhà ở liền kề, 200 căn biệt thự, 9 căn nhà ở tái định cư, khu trung tâm thương mại, nhà văn hoá và trường mầm non, hệ thống cây xanh công viên, thể dục thể thao... Hiện tại, dự án đang trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ pháp lý để giao dịch, mở bán theo quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin mở bán cọc của các lô đất liên quan đến dự án, khiến dư luận xôn xao.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan và tránh những rủi ro trong quá trình đầu tư, các giao dịch liên quan đến dự án, UBND xã Vạn An đã yêu cầu chủ đầu tư (Công ty cổ phần Teelhomes) không được giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực dự án trên khi chưa đủ hồ sơ pháp lý theo quy định. Bên cạnh đó, xã Vạn An yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện các giao dịch mua bán, nhận chuyển nhượng BĐS (đất) tại khu vực nêu trên.

Liên quan đến vấn đề này, trong thông báo số 245, ngày 17/9/2025, Công ty cổ phần Teelhome đã khẳng định: Hiện nay, dự án đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành thủ tục định giá để xác định giá đất. Vì vậy chủ đầu tư chưa thực hiện mua bán đối với các lô đất, sản phẩm thuộc dự án; đồng thời công ty không ủy quyền cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào đại diện để giao dịch, phân phối sản phẩm. Do đó, các thông tin lan truyền về việc “nhà đầu tư đã mua gom hàng trăm lô đất” là không đúng sự thật.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Ý - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn An cho biết: “Sau khi nắm bắt được tình hình, chúng tôi đã ra thông báo đến chủ đầu tư, phát thông báo đến 35 xóm trên địa bàn. Hiện nay, dự án đang trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa triển khai thi công các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt, chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ pháp lý để giao dịch, mở bán theo quy định. Nếu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự ý giao dịch, mua bán, chuyển nhượng các bất động sản tại khu vực dự án khi chưa đủ điều kiện mở bán thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật”.

Tác giả: Tuấn Quỳnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân