Vbiz có 1 cặp đôi vợ NSND - chồng NSƯT đều mang quân hàm Đại tá, diễn xuất cả đời chưa ai dám chê câu nào

Giữa một showbiz nhiều biến động, có những nghệ sĩ vẫn chọn cách đi chậm, làm nghề lặng lẽ nhưng bền bỉ, để lại dấu ấn bằng chính thực lực. NSƯT Phạm Cường và NSND Thu Quế là một trong số hiếm những cặp vợ chồng như vậy của Vbiz. Cả 2 cùng là nghệ sĩ quân đội, cùng mang quân hàm Đại tá, cùng gắn bó với nghệ thuật nghiêm túc suốt hàng chục năm mà gần như chưa từng vướng vào bất kỳ ồn ào đời tư hay tranh cãi nghề nghiệp nào. Và ngay cả khi bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim đã lên sóng từ năm 2024, diễn xuất của cả hai trong tác phẩm này vẫn được nhiều khán giả nhớ tới.

Trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim, NSƯT Phạm Cường đảm nhận vai ông Trường, chồng của bà Hạ Lan (NSND Thu Hà), một nhân vật không ồn ào nhưng lại nắm giữ nhiều nút thắt quan trọng của câu chuyện. Đây là vai diễn cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt so với hình ảnh người đàn ông hiền lành, chung tình mà anh từng khắc họa thành công trong Hướng Dương Ngược Nắng.

Ông Trường là mẫu người đàn ông mang nhiều bí mật, sống trong một cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi và căng thẳng. Phạm Cường không chọn cách thể hiện kịch tính hóa nhân vật, mà xử lý vai diễn bằng sự tiết chế: ánh mắt nặng trĩu, lời thoại chậm rãi, cảm xúc được nén lại phía sau. Chính sự kiệm lời ấy lại khiến nhân vật trở nên khó đoán và đáng sợ theo một cách rất đời.

Sau khi phim khép lại, nhiều khán giả vẫn đánh giá đây là một trong những vai diễn xuất sắc của Phạm Cường những năm gần đây, cho thấy bản lĩnh của một diễn viên đã đi qua nhiều giai đoạn của truyền hình Việt. Với NSND Thu Quế, Trạm Cứu Hộ Trái Tim là dấu mốc đánh dấu việc cô trở lại phim truyền hình sau 4 năm kể từ Tình Yêu Và Tham Vọng. Không xuất hiện dày đặc, không chiếm trọn tuyến nhân vật trung tâm, nhưng mỗi lần có mặt trên màn ảnh, Thu Quế đều mang đến cảm giác chắc chắn và tin cậy. Lối diễn của cô vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, chuẩn mực, giàu chiều sâu - thứ đã làm nên thương hiệu của Thu Quế suốt nhiều năm.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim cũng là lần hiếm hoi khán giả được thấy vợ chồng Phạm Cường - Thu Quế tái hợp trên màn ảnh sau 18 năm kể từ bộ phim Đèn Vàng phát sóng năm 2006. Dù không vào vai vợ chồng trong phim, nhưng sự ăn ý tự nhiên giữa anh và cô vẫn dễ dàng nhận ra.

NSƯT Phạm Cường sinh năm 1965 tại Hải Phòng, từng là nam thần màn ảnh của truyền hình Việt thập niên 1990 – đầu 2000. Với ngoại hình lịch thiệp, giọng trầm và phong thái trí thức, anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Chủ Tịch Tỉnh, Chiều Tàn Thu Muộn, Bến Bờ Vực Thẳm… và mới đây là Lằn Ranh. Anh được phong danh hiệu NSƯT năm 2010 và mang quân hàm Đại tá năm 2017.

NSND Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam suốt nhiều năm. Những bộ phim như Cô Gái Mang Tên Dòng Sông, Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ, Dòng Sông Phẳng Lặng, Hoa Đất Mường đã đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng. Cô được phong danh hiệu NSND năm 2016 và mang quân hàm Đại tá năm 2017.

