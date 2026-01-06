Mang hung khí hỗn chiến gây náo loạn đường phố, 31 thanh niên lãnh án tù

Bị cáo Huỳnh Phúc Luân tại phiên tòa - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 5-1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án 31 bị cáo (từ 25-27 tuổi) về các tội danh giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phúc Luân 15 năm 6 tháng tù, Phạm Nghĩa Nhân 15 năm tù cùng về các tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo Lê Quốc Huy, Lê Trí Tính, Trần Đăng Kha, Nguyễn Văn Phát, Trần Hoàng Nguyên, Phan Quốc Duy, Lê Hoàng Lực, Lê Trần Phước Tín, Nguyễn Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Chí Linh, Huỳnh Trọng Nhân, Nguyễn Văn Khánh Dương, Nguyễn Khắc Huy, Nguyễn Thế Hiển, Nguyễn Phúc An Bình bị tuyên phạt từ 5,5-14 năm tù về tội giết người.

Trần Minh Luân, Nguyễn Trung Hậu, Trần Minh Phúc, Trương Kế Đăng Khoa, Nguyễn Chí Khanh, Lý Thành Nhơn, Trương Vĩnh Thật, Nguyễn Tấn Kiệt, Trần Đăng Khoa, Phạm Bá Xuyên, Nguyễn Hiếu Hiệp, Nguyễn Đình Sơn, Huỳnh Minh Phát, Nguyễn Phúc Thịnh bị tuyên án từ 1,5-3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với Trần Đăng Khoa về việc nợ tiền xăm hình, Lê Quốc Huy rủ Huỳnh Phúc Luân (biệt danh Luân "tattoo") cùng 23 người nữa tìm đánh nhóm của Khoa. Cả nhóm đồng ý.

Khoảng 20h ngày 6-5-2023, nhóm chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, chĩa 3 mũi. Riêng Luân và Nghĩa Nhân chuẩn bị 3 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu súng là vũ khí quân dụng đặt mua trên mạng. Họ đến nhà ông Trần Văn Nghĩa (tiệm xăm của Khoa) ở xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (cũ) để tìm nhóm của Khoa đánh nhau.

Nhóm của Luân đã dùng dao tự chế, chĩa 3 mũi, vỏ chai bia... đập phá tài sản tại nhà ông Nghĩa. Lúc này nhóm của Khoa về tới, hai nhóm đã rượt đuổi đánh nhau bằng dao tự chế, chĩa 3 mũi, vỏ chai bia... Riêng Luân và Nhân lấy súng ra bắn chỉ thiên và truy đuổi nhóm Khoa.

Luân sau đó bắn trúng vào người Khoa gây thương tích 28%; làm hư hỏng tài sản của ông Nghĩa trị giá trên 1 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Huy là người chủ mưu, Luân và Nhân tích cực, trực tiếp thực hiện tội phạm. Còn Tính, Kha, Phát, Nguyên, Duy, Lực, Tín, Anh Duy, Linh, Trọng Nhân, Dương là đồng phạm giúp sức. Luân và Nhân là người trực tiếp thực hiện hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra Khoa là người rủ rê các thành viên trong nhóm và trực tiếp thực hiện hành vi. Hiệp, Sơn, Phát, Thịnh là đồng phạm giúp sức, trực tiếp, tích cực thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng.

31 bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tác giả: Hoài Thương - Dương Quyền

Nguồn tin: tuoitre.vn