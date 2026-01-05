Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 03 vụ, 04 đối tượng, thu giữ gần 350kg pháo nổ

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp lập thành tích, đơn vị điều tra, làm rõ 03 vụ, 04 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm, thu giữ số lượng lớn pháo hoa nổ nhằm mục đích tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, ngày 24/12/2025, tại xã Hưng Yên Nam, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Công (sinh năm 1995, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) về hành vi Buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ 153 kg pháo nổ và một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Nguyễn Thành Công cùng số tang vật tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng là nhân viên giao hàng của một công ty chuyển phát nhanh chuyên vận chuyển hàng từ miền Bắc vào miền Nam, đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thành Công móc nối với số đối tượng cộm cán ở các tỉnh, thành khác đặt mua pháo, đưa về bán kiếm lời.

Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng thường ngụy trang pháo nổ trong các kiện hàng hợp pháp, khai báo là hàng tiêu dùng thông thường, đồng thời lợi dụng tính chất vận chuyển liên tỉnh của hoạt động chuyển phát nhanh để trà trộn, che giấu hành vi phạm tội. Khi có đơn đặt hàng, Công sẽ trực tiếp nhận pháo, cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau, chờ thời cơ thuận lợi đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thành Công.

*Trước đó, ngày 23/12/2025, tại xã Trung Lộc, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Nghĩa Lâm và Công an xã Thần Lĩnh phát hiện, bắt quả tang Phạm Công Hùng (sinh năm 1982, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Hồ Sỹ Long (sinh năm 1987, trú tại xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”; thu giữ 110kg pháo nổ.

*Tiếp đó, ngày 25/12/2025, tại xã Lương Sơn, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an xã Lương Sơn phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh Hùng (sinh năm 1976, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”, thu giữ 73,88 kg pháo nổ.

Qua vụ việc. Cơ quan Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép dưới mọi hình thức. Hành vi vi phạm không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân, mà còn gây mất an ninh, trật tự, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân khi phát hiện các hành vi liên quan đến pháo nổ trái phép cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Tác giả: Phạm Thủy - Quang Khải

Nguồn tin: bocongan.gov.vn