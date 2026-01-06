Ông Maduro phủ nhận mọi cáo buộc của toà án Mỹ

Theo Reuters, trong bản cáo trạng được phòng công tố liên bang quận Nam New York đưa ra, ông Maduro và các quan chức Venezuela bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ, tha hoá thể chế để đưa hàng tấn cocaine vào Mỹ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Venezuela và các cộng sự cũng bị cáo buộc đã cung cấp sự hỗ trợ cho các băng nhóm buôn ma tuý, cấp hộ chiếu ngoại giao Venezuela cho các trùm buôn ma tuý và tạo điều kiện cho các chuyến bay vận chuyển tiền buôn ma tuý từ Mexico sang Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải tới tòa án ở New York. Ảnh: BBC

Bản thân ông Maduro bị chính quyền Mỹ truy tố với 4 cáo buộc, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, sở hữu súng máy và các thiết bị phá hoại, âm mưu sở hữu súng máy và các thiết bị phá hoại chống lại Mỹ, theo RT.

Tại phiên toà, sau khi nhận bản tóm tắt cáo trạng của mình, ông Maduro đã tuyên bố phủ nhận, khẳng định ông không có tội, ông vẫn là tổng thống của đất nước Venezuela trước khi bị thẩm phán ngắt lời.

"Tôi vẫn là Tổng thống Venezuela, tôi xuất hiện tại đây do bị bắt cóc. Tôi là người đàng hoàng, tôi vô tội. Đây là lần đầu tiên tôi được biết về cáo trạng của bản thân", ông Maduro nói.

Phu nhân của ông Maduro, Cilia Flores, cũng tuyên bố bản thân vô tội.

Tại phiên tòa, luật sư Barry Pollack - đại diện pháp lý của ông Maduro - không đưa ra yêu cầu tại ngoại cho thân chủ, nhưng sẽ xem xét vấn đề này sau.

"Ông Maduro là người đứng đầu một quốc gia có chủ quyền, và phải được hưởng những quyền lợi từ vị trí của mình. Có những câu hỏi về tính hợp pháp về hành động của quân đội Mỹ", luật sư Pollack nói vào cuối phiên điều trần.

Phiên tòa kết thúc lúc 12h31 (giờ địa phương) sau khi luật sư Mark Donnelly, thay mặt cho bà Cilia Flores, tuyên bố thân chủ của ông gặp phải “các vấn đề về sức khỏe và y tế cần được chăm sóc”. Thẩm phán Alvin Hellerstein thông báo phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17/3.

Tác giả: Linh San

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân