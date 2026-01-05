Nghệ An siết chặt đối tượng mua - bán nhà ở xã hội

Đó là một trong những yêu cầu được nêu tại văn bản liên quan tới việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội mà UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành.

Người lao động mưa sinh tại phường Vinh Hưng (Nghệ An). Ảnh: Hải Chi.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua – bán, cho thuê nhà ở xã hội. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở, ngành, UBND cấp xã và chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phải siết chặt các nội dung.

Trong đó, Sở Xây dựng được yêu cầu, công khai trên trang thông tin điện tử của sở này về các dự án sau khi khởi công như: tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm xây dựng, địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký, tiến độ thực hiện, quy mô dự án, thời gian bắt đầu và kết thúc đơn đăng ký,…

Đồng thời tổ chức kiểm tra, xác minh đối tượng được mua nhà ở xã hội để nhằm loại trừ việc người đăng ký mua nhà ở xã hội đã được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội rồi; công khai danh sách người mua, thuê nhà sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội lên trang thông tin của sở.

Bên cạnh đó, phải đảm bảo giá bán nhà ở xã hội được tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước để trục lợi.

“Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân không trung thực, vi phạm quy định trong kê khai, xác nhận điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thì phải thực hiện thu hồi, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và công khai danh sách vi phạm”, nội dung văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền ký đã nhấn mạnh.

Cùng với đó, Công an tỉnh Nghệ An sẽ vào cuộc xử lý nghiêm đối với những chủ đầu tư, doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật trong việc xét duyệt đối tượng hoặc các tổ chức, cá nhân có hoạt động môi giới trái phép, trục lợi chính sách.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã nơi có dự án nhà ở xã hội phối hợp xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập cho các đối tượng theo hướng dẫn; phối hợp với UBND cấp xã và chủ đầu tư xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, tránh việc chen lấn trong thời gian tổ chức tiếp nhận hồ sơ.

Nhà chức trách Nghệ An cũng yêu cầu UBND cấp xã nơi có dự án phải thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử các dự án sau khi khởi công; thường xuyên kiểm tra, nắm thông tin trong quá trình chủ đầu tư thực hiện công khai thông tin dự án…

Một góc phường Thành Vinh ( Nghệ An). Ảnh: Hải Chi.

Đối với chủ đầu tư dự án được yêu cầu thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân như hướng dẫn, phát hồ sơ trên cổng thông tin; trường hợp quá tải thì bổ sung địa điểm tiếp nhận; tổ chức bốc thăm công khai trong trường hợp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhiều hơn số căn hộ…

Chính quyền cũng khuyến cáo người mua nhà ở xã hội chỉ nộp hồ sơ, thực hiện các thủ tục mua, thuê mua trực tiếp với chủ đầu tư, không thông qua các tổ chức, cá nhân, môi giới hay sàn giao dịch để tránh bị trục lợi.

Người mua cũng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký. Trường hợp phát hiện vi phạm, không đúng đối tượng, không đảm bảo điều kiện về thu nhập, nhà ở sẽ bị xử lý theo quy định; chỉ nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hộ hồ sơ…

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 6 dự án, công trình nhà ở xã hội đang triển khai thi công xây dựng gần 3.000 căn. Năm 2025 tỉnh này cũng hoàn thành mục tiêu xóa 20.802 căn nhà tạm, dột nát, đạt 100% nhu cầu rà soát.

Nghệ An có diện tích 16.487 km² (xếp thứ 4); tỉnh đang có dân số hơn 3.8 triệu người (xếp thứ 13).

