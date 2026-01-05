Đường nối Nghệ An và Hà Tĩnh bị cày nát, tài xế bị ám ảnh khi lưu thông

Do đường hư hỏng nên các phương tiện đi qua đây đã phải “bò” từng chút một. Nhiều đoạn mặt đường chi chít các hố sâu khiến xe ô tô phải đi theo hình zích zắc để không bị va gầm và thậm chí tránh nguy cơ bị lật. Trời mưa, đặc biệt là ban đêm, đoạn đường này trở thành nỗi ám ảnh cho người dân.