Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được phong hàm thiếu tướng

Ngày 4/1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với ông Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh. Dự hội nghị có ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội.

Đại tá Rah Lan Lâm (áo trắng) được Chủ tịch nước ký Quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tướng vào ngày 31/12/2020. Ảnh: Thúy Trinh.

Cùng ngày, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định phong hàm sĩ quan cấp tướng cho ông Rah Lan Lâm.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm 55 tuổi, quê ở huyện Chư Pưh, Gia Lai. Ông Lâm có trình độ Tiến sỹ Khoa học An ninh và Trật tự xã hội.

Năm 1979, ông vào ngành công an. Đến tháng 2/2007, ông giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Tháng 7/2020, ông Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

