Ít nhất 1.000 người có thể thiệt mạng vì động đất kép ở Venezuela

Hai trận động đất mạnh 7,2 độ và 7,5 độ, với tâm chấn ở độ sâu lần lượt là 22 km và 10 km, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút gần bờ biển phía bắc của Venezuela, khiến các tòa nhà bị đổ sập ở thủ đô Caracas.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã phát cảnh báo đỏ thông qua hệ thống giám sát động đất PAGER, ước tính rằng rung chấn từ hai trận động đất liên tiếp có thể khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng.

"Cảnh báo đỏ về thiệt hại kinh tế và tổn thất nhân mạng. Có khả năng xảy ra thương vong cao lẫn thiệt hại trên diện rộng và thảm họa có thể lan rộng. Các cảnh báo đỏ trong quá khứ từng đòi hỏi phản ứng trên quy mô quốc gia và quốc tế", USGS cho hay.

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Thiệt hại do động đất tại Catia La Mar, Venezuela hôm 24/6. Video: X/robsoto1511

Cơ quan này cho biết phần lớn người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng sống trong những ngôi nhà gạch không cốt thép hoặc nhà xây bằng gạch bùn, vốn dễ sụp đổ trong rung chấn.

Các ước tính của PAGER được tạo ra tự động nhằm giúp lực lượng ứng phó khẩn cấp nhanh chóng nắm bắt được quy mô tiềm tàng của động đất, để từ đó lên phương án cứu hộ cứu nạn. Dù vậy, USGS cũng cảnh báo rằng đây chưa phải số liệu chính thức về thiệt hại liên quan đến nhân mạng.

Hiện chưa có thông tin sơ bộ về thương vong và thiệt hại trong trận động đất kép, do rung chấn diễn ra vào buổi tối. Bộ Thông tin và Truyền thông Venezuela cho biết động đất đã gây ảnh hưởng tới nhiều bang, trong đó có Yaracuy, Lara, Merida, Aragua, Carabobo, La Guaira và Miranda, cũng như Đặc khu Thủ đô.

Venezuela thông báo đã triển khai lực lượng an ninh trên khắp đất nước để ứng phó tình huống khẩn cấp, khi "nhiều công trình có nguy cơ sụp đổ".

Một tòa nhà bị đổ sập ở thủ đô Caracas của Venezuela sau động đất hôm 24/6. Ảnh: AP

Giới chức địa phương cho biết hơn 500 nhân viên thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp đang tìm cách giải cứu người dân khỏi các tòa nhà bị đổ sập hoặc hư hại ở khu vực Chacao tại thủ đô Caracas, trong đó ít nhất 18 người đã được cứu sống.

Chính phủ đã cho phép cắt nguồn cung khí đốt trực tiếp cho một số tòa nhà nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Ít nhất hai tòa nhà đã đổ sập hoàn toàn và nhiều công trình khác bị hư hại về cấu trúc.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello kêu gọi người dân ra khỏi nhà và chờ ở bên ngoài, do có thể xảy ra dư chấn sau động đất.

"Mọi người không nên ở trong nhà vì các sự kiện kiểu này thường đi kèm với các dư chấn, có thể khiến các công trình vốn đã bị hư hại trong trận động đất chính sụp đổ hoàn toàn", quan chức này cảnh báo.

Venezuela là quốc gia dễ hứng chịu động đất. Những trận động đất mạnh nhất được ghi nhận gần đây ở nước này xảy ra tại khu vực đông bắc vào năm 1997 và thủ đô Caracas hồi năm 1967, lần lượt khiến 73 người và 236 người thiệt mạng.

Vị trí tâm chấn động đất ở Venezuela ngày 24/6. Đồ họa: Guardian

Tác giả: Phạm Giang

Nguồn tin: vnexpress.net