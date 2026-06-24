Thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Ngày 23/6, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết địa phương đã tiếp nhận Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Kết luận do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành, được đưa ra sau khi Bộ Chính trị xem xét Tờ trình số 15-TTr/TU ngày 19/5/2026 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc xin chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo kết luận, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính hiện nay của tỉnh Bắc Ninh.

Khu đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh

Bộ Chính trị định hướng xây dựng Bắc Ninh trở thành hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp và mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Thành phố sẽ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Trong định hướng phát triển dài hạn, Bắc Ninh sẽ tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo, hướng tới vị thế hàng đầu cả nước và trong khu vực.

Bên cạnh đó, địa phương được định hướng hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không cùng hạ tầng đô thị thông minh; tăng cường kết nối với các trung tâm đô thị lớn, phát triển hệ thống logistics đa phương thức và bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân đối giữa các địa phương trong thành phố.

Bộ Chính trị cũng đặt mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với phát triển kinh tế, Bắc Ninh được yêu cầu phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Tại kết luận, Bộ Chính trị giao Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị cũng như các ý kiến phù hợp để bổ sung, hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét.

Đồng thời, địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn thiếu, trong đó có hồ sơ công nhận đô thị loại I, để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, nếu hồ sơ được hoàn thiện đầy đủ, nội dung này sẽ được trình tại Hội nghị Trung ương 3.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn