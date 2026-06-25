Truy tố người phụ nữ bất ngờ đập phá xe Mercedes GLC200 đỗ trước cửa nhà

Ngày 24/6, Viện KSND khu vực 4, Hà Nội, thông báo đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Thị Bích Vân về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Xe Mercedes GLC200 của chị Ngọc bị cào xước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đêm 18/1/2026, chị N. (trú phường Thanh Xuân) đến ăn tối tại một nhà hàng trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội, khu vực Phùng Khoang. Theo chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng, chị đỗ ô tô hiệu Mercedes-Benz GLC200 trước cửa nhà một gia đình mở trung tâm tiếng Anh đã đóng cửa, tắt điện.

Trước khi rời đi, chủ xe có để lại số điện thoại trên ô tô để liên hệ khi cần di chuyển phương tiện.

Sau đó, Camera an ninh ghi lại hình ảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ với chủ xe mà lớn tiếng rồi có hành vi bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe và dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân chiếc Mercedes.

Bị hại và chiếc xe Mercedes-Benz GLC200 đã bị cào xước.

Khi quay lại nơi đỗ xe, chị N. phát hiện ô tô bị hư hỏng nhiều vị trí. Dưới gầm xe còn có một chậu cây được đặt vào. Chị N. sau đó trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Đến tối 23/1/2026, người liên quan vụ việc đã gặp chị N. để xin lỗi, bày tỏ mong muốn được tha thứ và cam kết sẽ bồi thường thiệt hại sau khi có kết luận giám định của cơ quan chức năng.

Tháng 2/2026, Công an Tp.Hà Nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và quá trình điều tra xác định, bà Mai Thị Bích Vân là thủ phạm.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn