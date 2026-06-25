Hồ bơi ở Đức bị dọa kiện vì cấm người không biết tiếng Đức

Người dân Đức đi bơi dịp năm mới - Ảnh: AFP

Theo báo Guardian, một hồ bơi tự nhiên ngoài trời ở thành phố Halle (miền đông nước Đức) đã bị yêu cầu hủy bỏ quy định từ chối khách không nói được tiếng Đức, nếu không có thể đối mặt với các biện pháp pháp lý.

Hồ Heidesee, nằm trong một mỏ khai thác lộ thiên cũ đã ngập nước, gần đây áp dụng hình thức kiểm tra ngôn ngữ ngay tại cổng vào nhằm sàng lọc những người có trình độ tiếng Đức bị cho là không đủ để hiểu các hướng dẫn an toàn.

Ông Mathias Nobel, quản lý khu tắm hồ, cho biết ông đưa ra quyết định này sau hàng loạt trường hợp du khách phớt lờ các quy định an toàn và thông báo từ nhân viên cứu hộ phát qua loa.

"Tôi chịu trách nhiệm về hoạt động bơi lội ở đây. Nếu có chuyện xảy ra, mọi người sẽ đổ lỗi cho tôi. Cái chết thì không thể đảo ngược được", ông Nobel nói với truyền thông địa phương.

Tuy nhiên, quy định này đã vấp phải sự phẫn nộ và chỉ trích từ nhiều phía. Nhiều người phản đối cho rằng đây thực chất là một rào cản đối với người nước ngoài được ngụy trang dưới danh nghĩa bảo đảm an toàn.

Người phát ngôn Cơ quan Chống phân biệt đối xử Liên bang Đức đặt câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu khách du lịch Đức tại Mallorca phải chứng minh khả năng nói tiếng Tây Ban Nha trước khi được xuống biển bơi?". Hiệp hội cứu hộ DLRG của Đức cũng công khai phản đối lệnh cấm này.

Đáp lại các chỉ trích, ông Nobel khẳng định biện pháp không mang tính phân biệt chủng tộc hay bài ngoại mà chỉ nhằm bảo đảm an toàn. Ông cho biết hồ Heidesee có độ sâu lớn và bờ dốc hơn hồ bơi thông thường nên việc người bơi hiểu đầy đủ các quy tắc an toàn là đặc biệt quan trọng.

Dù vậy, chính quyền thành phố Halle yêu cầu ông Nobel hủy bỏ lệnh cấm, nhấn mạnh tính chất công cộng của khu tắm hồ không thể bị ảnh hưởng bởi những quy định tạo ra rào cản đối với cả một nhóm dân cư. Thành phố cũng cảnh báo bất kỳ hành động nào bị nhìn nhận là bài ngoại đều có thể làm tổn hại hình ảnh địa phương.

Chính quyền đề xuất ban quản lý thay thế quy định kiểm tra ngôn ngữ bằng các giải pháp mềm dẻo hơn như sử dụng biểu tượng trực quan quốc tế hoặc cung cấp hướng dẫn an toàn bằng nhiều ngôn ngữ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các hồ bơi tại Đức và nhiều nước phương Tây ngày càng trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến nhập cư và xung đột văn hóa.

Trong khi đó tại bang Sachsen-Anhalt, nơi thành phố Halle tọa lạc và sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 9 tới, đảng cực hữu chống nhập cư AfD đã nhanh chóng tận dụng sự việc. AfD cho rằng việc các đơn vị vận hành hồ bơi phải tự áp dụng biện pháp kiểm tra ngôn ngữ là dấu hiệu cho thấy nhà nước đã mất kiểm soát. Đảng này còn đăng tải khẩu hiệu: "Ai không hiểu tiếng Đức thì ở ngoài".

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn