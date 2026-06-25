Anh hùng La Văn Cầu từ trần

Ảnh hùng La Văn Cầu hồi trẻ - Ảnh tư liệu

Sáng 25-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch phường Kim Liên, Hà Nội - cho biết anh hùng La Văn Cầu đã từ trần vào ngày 24-6.

"Bác La Văn Cầu có hộ khẩu thường trú tại phường Kim Liên. Bác đã từ trần vào ngày 24-6" - bà Huệ xác nhận với Tuổi Trẻ Online.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng cùng ngày, con gái Đại tá - Anh hùng La Văn Cầu cho biết do tuổi cao, sức yếu, ông từ trần vào lúc 11h09 ngày 24-6 tại Bệnh viện Quân đội 108. Hiện gia đình đang phối hợp với các cơ quan để bàn bạc, chuẩn bị tang lễ cho ông. Thông tin cụ thể về tang lễ sẽ được gia đình thông báo sau.

Theo thông tin của UBND phường Kim Liên, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh hạng 71%, nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam La Văn Cầu (hộ khẩu thường trú tại ngõ 167, phố Tây Sơn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội) đã từ trần ngày 24-6.

Anh hùng La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng). Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950, đến nay đã có 76 năm tuổi Đảng.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, từ sớm ông đã giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948 và nhanh chóng trở thành một chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Trước trận Đông Khê nổi tiếng năm 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng.

Tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950.

Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn giập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí "còn sống còn chiến đấu", Anh hùng La Văn Cầu đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.

Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 19-5-1952, anh hùng La Văn Cầu vinh dự là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất.

Ông được phong quân hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 1996.

Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, nguyên là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luôn gương mẫu trong cuộc sống, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tác giả: Phạm Tuấn - Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn