Dùng AI tạo, đăng hình ảnh sai sự thật về lực lượng Công an

Theo đó, ngày 25/6, Công an xã Ia Krái phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video có tiêu đề “Đi chơi Bãi dê Tiên Sơn”, trong đó có hình ảnh AI về một người ngồi quỳ gối, chắp tay van xin lực lượng Công an.

Công an xã Ia Krái phát hiện một tài khoản facebook đăng tải video có tiêu đề “Đi chơi Bãi dê Tiên Sơn”, trong đó có hình ảnh một người ngồi quỳ gối, chắp tay van xin lực lượng Công an. Ảnh: CA xã Ia Krái.

Qua xác minh, Công an xã Ia Krái xác định chủ tài khoản Facebook trên là T. (SN 2000; trú tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai). Tại cơ quan Công an, T. khai nhận đã sử dụng điện thoại tạo video AI có hình ảnh của mình quỳ gối, chắp tay van xin lực lượng Công an với mục đích “câu like”, “câu view”.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, T. đã nhận thức được việc đăng tải bài viết kèm hình ảnh không đúng sự thật là hành vi vi phạm pháp luật và cam kết sẽ không tái phạm.

Tại cơ quan Công an, T. đã nhận thức được việc đăng tải bài viết kèm hình ảnh không đúng sự thật là hành vi vi phạm pháp luật và cam kết sẽ không tái phạm. Ảnh: (CA xã Ia Krái).

Công an xã Ia Krái khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trong việc nhận diện các sản phẩm từ AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo để kịp thời ngăn chặn, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận.

Nghiêm cấm sử dụng AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật; giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người dân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tác giả: Trần Sỹ

Nguồn tin: congly.vn