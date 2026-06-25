Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Cụ thể, khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 23,02%; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 25,02%. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,15 tỷ USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức thành công, thu hút hơn 6,75 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 17.651 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán và tăng 26,8% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ; trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ USD (xếp thứ 3 cả nước). Đặc biệt, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ USD; nhiều nhà đầu tư chiến lược đang khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh như Tập đoàn Sun Group, AEON (Nhật Bản)…

Tính đến ngày 18/6/2026, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã giải ngân 4.528 tỷ đồng, đạt 27,71%/KH đã giao đầu năm, thấp hơn so với cùng kỳ (34,76%); trong đó, kế hoạch năm 2026 đã giải ngân 3.533 tỷ đồng, đạt 24,93%, kế hoạch kéo dài đã giải ngân 994 tỷ đồng, đạt 45,92%. Có 90 đơn vị chủ đầu tư giải ngân trên mức bình quân của tỉnh.

Các công trình, dự án trọng điểm được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Đến ngày 18/6, dự án đường bộ Cao tốc Vinh - Thanh Thủy giải ngân đạt 14,55%; các trường nội trú liên cấp giải ngân đạt 34,69%/KH đầu năm.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đặc biệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, kết quả bầu cử thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,86%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục chủ động, linh hoạt trong điều hành công tác dạy và học, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2025-2026; tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Triển khai kịp thời các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; chỉ đạo tuyên truyền, triển khai và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện văn hóa, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Công tác khám, chữa bệnh được đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động đối ngoại diễn ra sôi nổi, tích cực. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Quang cảnh phiên họp

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thi công, giải ngân một số công trình, dự án còn chậm.

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa lan tỏa đồng bộ trên các lĩnh vực, địa bàn; kết quả xếp hạng một số chỉ số còn ở nhóm thấp so với cả nước.

Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể trong khi số lượng, cơ cấu và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn chưa đồng bộ. Cơ sở vật chất, hạ tầng số, trang thiết bị làm việc và hạ tầng công nghệ thông tin tại nhiều địa phương còn khó khăn, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn