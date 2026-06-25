Nam Phi thắng nghẹt thở khiến Hàn Quốc ‘lâm nguy’

Trên sân Monterrey Stadium (Mexico) hôm 25/6 (giờ Hà Nội), trận đấu quyết định vị trí nhì bảng A khép lại bằng khoảnh khắc bùng nổ của Nam Phi ở phút 63.

Tiền đạo Tshepang Moremi vừa vào sân đã tung đường chọc khe chính xác để Thapelo Maseko xử lý bằng chân trái, sút chìm vào góc gần, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Pha lập công giúp Maseko trở thành người hùng đưa Nam Phi thoát khỏi áp lực ở lượt cuối. Trong bối cảnh thiếu vắng một số nhân sự quan trọng vì án treo giò, đội bóng của HLV Hugo Broos vẫn giữ được sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế trước sức ép ngày một lớn từ Hàn Quốc.

Nam Phi thắng nghẹt thở Hàn Quốc (áo đỏ) ở lượt cuối bảng A, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2026.

Quyết định để Son Heung-min dự bị từ đầu là chi tiết gây chú ý. Thủ quân Hàn Quốc được tung vào sân ngay sau giờ nghỉ, nhưng ngôi sao lớn nhất của đội bóng châu Á không thể tạo ra khác biệt khi hàng thủ Nam Phi chơi kỷ luật, còn thủ môn Ronwen Williams làm chủ tốt khu vực cấm địa.

Nam Phi khép lại bảng A với 4 điểm, sau thất bại 0-2 trước Mexico, hòa CH Czech 1-1 rồi thắng Hàn Quốc 1-0.

Kết quả này giúp “Bafana Bafana” đứng nhì bảng, hơn Hàn Quốc 1 điểm và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vượt qua vòng bảng World Cup.

Đại diện châu Phi sẽ chạm trán Canada, đội nhì bảng B, tại Los Angeles Stadium (Mỹ) lúc 2h ngày 29/6 (giờ Hà Nội). Đây là phần thưởng lớn cho Nam Phi, nhưng cũng mở ra thử thách mới khi họ phải đối đầu đội đồng chủ nhà vừa tạo cột mốc lần đầu vào vòng đấu loại trực tiếp.

Hàn Quốc chỉ có 3 điểm sau hành trình thắng CH Czech 2-1, thua Mexico 0-1 rồi thất bại trước Nam Phi. Đoàn quân của HLV Hong Myung-bo đứng thứ ba với hiệu số -1, ghi 2 bàn và thủng lưới 3 lần.

Đội tuyển xứ kim chi phải chờ kết quả các bảng còn lại để biết liệu 3 điểm cùng hiệu số -1 có đủ giúp họ lọt vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất hay không.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn