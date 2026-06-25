Lãnh đạo tỉnh dự và chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Trường Đại học Phật giáo tại Thái Lan, đại diện Liên minh Phật giáo tỉnh Xiêng Khoảng (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương; đặc biệt là sự có mặt của 650 đại biểu chính thức đại diện cho 23 vạn tăng ni phật tử trên địa bàn tỉnh...

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện trọng đại, không chỉ đối với Tăng, Ni, Phật tử trong tỉnh, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Nghệ An; là dịp cùng nhìn lại chặng đường đã qua, ghi nhận những thành tựu, đồng thời định hướng cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ III (2022 – 2026), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng sự phối hợp hiệu quả của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Phật giáo Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các hoạt động Phật sự, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Đại đức Thích Tâm Thành – Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2031

Quang cảnh Đại hội

Hệ thống cơ sở tự viện trực thuộc có sự phát triển đáng ghi nhận. Từ 65 cơ sở hợp pháp năm 2022, trong nhiệm kỳ đã tiếp tục xúc tiến việc thành lập mới, phục hồi và hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhiều cơ sở, đưa vào sinh hoạt tôn giáo ổn định. Đến cuối tháng 5/2026, số lượng cơ sở tự viện toàn tỉnh tăng lên 78 cơ sở (gồm 77 Chùa và 01 Niệm Phật đường), đáp ứng nhu cầu tu học và sinh hoạt tín ngưỡng ngày càng lớn mạnh của Phật tử, nhân dân và mở rộng không gian hoạt động phụng sự của Giáo hội.

Tăng Ni, Phật tử tỉnh Nghệ An đã phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, ổn định tổ chức; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa Phật giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa giá trị đạo đức, nhân văn trong xã hội. Đặc biệt, trong năm 2025, trước ảnh hưởng rất lớn của các đợt mưa bão, lũ lụt trên địa bàn tỉnh, Ban Trị sự đã chủ động kêu gọi, tiếp nhận tài trợ tổ chức nhiều đoàn cứu trợ trực tiếp đến các vùng bị thiệt hại với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng.

Hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn phật tử tu học tiếp tục được triển khai sâu rộng, có nhiều đổi mới tích cực cả về nội dung và phương thức. Nổi bật là đã tổ chức được 107 khóa tu mùa hè với trên 43.529 lượt thanh, thiếu niên tham gia; qua đó, đã khơi dậy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc và tâm hướng thiện cho thế hệ trẻ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, điểm lại những kết quả nổi bật, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An biểu dương và chúc mừng những kết quả to lớn của Phật giáo Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định đây cũng là những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ về mục tiêu phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An mong muốn và đề nghị Giáo hội Phật giáo Nghệ An luôn đồng hành thực hiện mọi nhiệm vụ với tỉnh. Trong đó, tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên tôn giáo. Tích cực hỗ trợ người yếu thế, đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Triển khai mô hình “Chùa xanh” sử dụng năng lượng tái tạo, giáo dục lối sống hài hòa với thiên nhiên thông qua các khóa tu.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả công cuộc hội nhập quốc tế của Phật giáo; ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới các kênh truyền thông số và bồi dưỡng giảng sư trẻ để đưa Phật pháp đến gần hơn với đời sống đương đại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt suy cử Ban Trị sự mới có đủ năng lực, uy tín để tiếp tục dẫn dắt tăng ni, phật tử tỉnh nhà thực hiện tốt phương châm “Tốt đời đẹp đạo”, đồng hành cùng nhân dân xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Giáo hội Phật giáo Nghệ An

…và trao tặng Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Lao động cho 05 cá nhân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân

và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 04 cá nhân

Tại Đại Hội, các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua đã được trao tặng những phần thưởng cao quý.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An khóa 4, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Hòa thượng Thích Thọ Lạc được bầu làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn