UBND tỉnh họp phiên thường kỳ đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp

Phiên họp đã nghe các nội dung báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 5/2026; tổng hợp nhật ký xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, địa phương; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu tập trung toàn lực thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp, quyết liệt phòng chống cháy rừng và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trước mùa mưa bão

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác thu tiềnsử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công, quy hoạch và chuẩn bị phòng chống bão lụt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu hụt cán bộ chuyên môn giáo dục cấp xã và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết 57

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch xã đảm bảo kịp tiến độ đề ra

Tại phiên họp, các đại biểu đề xuất các giải pháp để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc tại cơ sở và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, hiện quy trình đấu giá đất đang rườm rà thực hiện nhiều bước trung gian, vì vậy, kiến nghị tỉnh xem xét ban hành một văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ rõ ràng, quy định cụ thể trách nhiệm và thời gian thực hiện của từng bên, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm chậm tiến độ. Trong đó, UBND cấp xã/phường chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục lựa chọn quy hoạch, đôn đốc giải phóng mặt bằng trước khi bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất triển khai các bước tiếp theo, nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quy trình.

Phiên họp kết nối đến điểm cầu của 130 xã, phường

Các cơ quan, địa phương cần tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận, chủ động xử lý các thông tin sai lệch, không để ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên và đời sống nhân dân. Đồng thời, tăng cường cải cách hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Các địa phương cần quan tâm, chủ động phối hợp để kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là khối doanh nghiệp FDI trong tuyển dụng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các đơn vị làm chủ đầu tư cần có giải pháp quyết liệt hơn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã cam kết khi thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều.

Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải tập trung chỉ đạo đối với vụ Hè thu và vụ Mùa sắp tới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để bảo đảm giữ vững đà tăng trưởng ngành nông nghiệp. Trước tình hình thời tiết hạn hán gay gắt, cháy rừng diễn ra trên địa bàn trong thời gian qua, các địa phương có rừng phải chủ động tuyệt đối phương án phòng chống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ"…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đạt được kết quả quan trọng

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt được kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực. Quyết liệt triển khai các công trình, dự án trọng điểm; đã khởi công dự án LNG Quỳnh Lập và dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới... Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, như: Đã hoàn thành hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, triển khai các quy trình, thủ tục để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp chuyên đề ngày 26/6/2026; Tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch đối thoại với nông dân.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm. Trong đó, giáo dục tiếp tục giữ vững chất lượng mũi nhọn (với 113 học sinh đạt giải quốc gia; nhiều giải quốc tế). Tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, chuyên Phan Bội Châu, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; là địa phương đi đầu cả nước triển khai Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân. Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, sự kiện văn hoá, du lịch, lễ kỷ niệm,… quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách và nhân dân.

Các ngành, các địa phương đã nỗ lực rất cao trong bối cảnh khối lượng công việc phát sinh rất lớn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nhiều nhiệm vụ yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ thực hiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số còn khó khăn, áp lực. Giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp so với yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng đang là điểm nghẽn tại nhiều dự án trọng điểm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số địa phương về thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng... chưa đạt yêu cầu. Cải cách hành chính mặc dù có chuyển biến nhưng vẫn còn một số hạn chế chủ yếu trên các lĩnh vực: Quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, trình độ, năng lực và trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ.

Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương bám sát mục tiêu, kịch bản điều hành, rà soát dư địa tăng trưởng để tập trung thúc đẩy, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2026.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam rà soát cơ sở công nghiệp mới, năng lực sản xuất mới tăng thêm trong quý 3, quý 4 để tập trung hỗ trợ sớm đi vào hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo triển khai vụ Hè Thu, vụ Mùa đảm bảo lịch thời vụ; phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng.

Các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh sẽ gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với nhiệm vụ này. 5 Tổ công tác do 5 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng phải tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu điều chỉnh giảm vốn các dự án giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân, bổ sung cho các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, có nhu cầu vốn. Hướng dẫn các đơn vị chủ động hoàn thiện hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh yêu các địa phương, Sở, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục, vật liệu xây dựng và các điều kiện thi công; tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Khẩn trương hoàn thành xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn thí điểm) trước ngày 30/8/2026 để phục vụ năm học mới.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; triệt để tiết kiệm chi ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Xây dựng tham mưu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; tập trung thực hiện các nhiệm vụ khắc phục, phòng chống ngập địa bàn các phường của thành phố Vinh (cũ).

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các Văn phòng đăng ký đất đai tập trung rà soát, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng, quá hạn, cam kết thời hạn giải quyết để tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026. Tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ, bến bãi tập kết và các tuyến đường vận chuyển; kiểm soát chặt sản lượng, kê khai thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chuẩn bị cho năm học mới. Sở Y tế tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập y tế theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Sở Nội vụ chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực.

Cùng với đó, các Sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn