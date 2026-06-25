Bắt giam người phụ nữ chuyên kích động gây rối

Ngày 25/6, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam; đồng thời khám xét chỗ ở đối với Lê Thị Thủy (SN 1968), trú tại xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Lê Thị Thủy.

Theo thông tin ban đầu, Lê Thị Thuỷ thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân; Kích động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về ANTT. Các nội dung, hành vi cụ thể đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Lợi dụng mạng xã hội, Lê Thị Thuỷ đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật; kích động và lôi kéo quần chúng nhân dân gây mất ANTT.

Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng. Bước đầu, đối tượng Lê Thị Thuỷ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân