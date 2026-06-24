Tin buồn: 4 đồng chí cán bộ, nhân viên Kho KV2 h;y s;in;h

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xử lý đạn dược cấp 5, do thời tiết nắng nóng, chất lượng đạn xuống cấp đã bất ngờ xảy ra nổ đạn vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 22-6-2026, tại khu kỹ thuật Kho KV2 (Cục Quân khí), làm 4 đồng chí cán bộ, nhân viên Kho KV2 hy sinh, gồm:

1. Đại tá Lương Thanh Khang, sinh ngày 10-1-1972; Phó chủ nhiệm Kho về kỹ thuật, Kho KV2, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Quê quán: Tổ dân phố Núi, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh; nơi ở hiện nay: Thôn Phổng, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Lễ viếng đồng chí Lương Thanh Khang được tổ chức từ 7 giờ ngày 23-6-2026, tại tổ dân phố Núi, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. Lễ truy điệu và đưa tang tổ chức vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 24-6-2026. An táng tại nghĩa trang quê nhà.

2. Thượng tá QNCN Nguyễn Đăng Quyền, sinh ngày 13-9-1974; Phó đội trưởng Đội Cần vụ bốc xếp, Kho KV2, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Quê quán: Thôn Hát Môn 8, xã Hát Môn, TP Hà Nội; nơi ở hiện nay: Tổ dân phố K331, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Đăng Quyền được tổ chức từ 7 giờ ngày 23-6-2026, tại tổ dân phố K331, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang. Lễ truy điệu và di quan tổ chức vào hồi 17 giờ cùng ngày. Lễ an táng tổ chức vào hồi 9 giờ ngày 24-6-2026, tại nghĩa trang quê nhà.

3. Trung tá QNCN Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 13-2-1973; nhân viên Đội Cần vụ bốc xếp, Kho KV2, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Quê quán: Phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội; nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Yên Thái, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Thanh Tùng được tổ chức từ 7 giờ ngày 23-6-2026, tại tổ dân phố Yên Thái, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang. Lễ truy điệu và đưa tang tổ chức vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 24-6-2026. An táng tại nghĩa trang tổ dân phố Yên Thái, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thiếu tá QNCN Vũ Chiến Khu, sinh ngày 14-7-1989; nhân viên lái xe, Ban Hậu cần-Kỹ thuật, Kho KV2, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Quê quán: Xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang; nơi ở hiện nay: Tổ dân phố số 11, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, Ba.

Lễ viếng đồng chí Vũ Chiến Khu được tổ chức từ 8 giờ ngày 23-6-2026, tại xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Lễ truy điệu và đưa tang tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 24-6-2026. An táng tại nghĩa trang quê nhà.

Nguồn tin: qdnd.vn