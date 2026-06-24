Gần 800 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Sáng 24/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của 786 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.

Trước giờ làm việc, các đại biểu đã tham dự lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn; tham quan triển lãm ảnh với chủ đề "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới".

Các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Quang Vinh).

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Đại hội mang khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, cho ý kiến về Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Đặc biệt, Đại hội lần này tiếp tục áp dụng mô hình "Đại hội không giấy tờ". Toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết tại Đại hội đều được thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.

Theo chương trình Đại hội Phiên thứ nhất sáng nay, Đại hội đã Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí, Đoàn thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 15 đồng chí.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc phiên làm việc đầu tiên (Ảnh: Quang Vinh).

Đại hội cũng đã Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Trình bày tờ trình Báo cáo chính trị, tóm tắt Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khóa XII.

Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031; đồng thời tham gia 5 diễn đàn thảo luận, góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gồm: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Qua đó, phát huy cao nhất vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc, hướng tới mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

"Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới" Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Trung ương Đoàn tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới". Triển lãm được tổ chức trong hai ngày 24 và 25/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, trở thành không gian kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai; nơi đại biểu, khách mời cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trải nghiệm những thành tựu nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam và gửi gắm khát vọng, thông điệp hành động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Lấy hình tượng "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới" làm ý tưởng xuyên suốt, triển lãm không chỉ là một không gian trưng bày mà còn là một hành trình kể chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Trong hành trình ấy, thanh niên không đứng ngoài quan sát mà chính là những hành khách, người vận hành và nguồn động lực tạo nên chuyển động của con tàu hướng tới tương lai. Hình tượng chuyến tàu thể hiện niềm tin, khát vọng và tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới. Điểm khởi đầu của hành trình là sự kế thừa truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; điểm đến là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong đó thanh niên là lực lượng quan trọng góp phần kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn