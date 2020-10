Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Nghệ An

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, ngày và đêm nay (12/10), do chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc của dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 15-18 độ vĩ bắc, phía Nam Nghệ An có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến: 30-60mm; ở Hà Tĩnh mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến: 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp, các thành phố và khu đô thị ở các huyện, thị: Thanh Chương, Hưng Nguyên, Tp Vinh (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh, Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và gió giật mạnh: cấp 1.

