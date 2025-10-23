Chồng chém vợ tử vong chỉ vì lời cằn nhằn

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 21/10, Liêm ngồi uống rượu một mình tại nhà. Đến khoảng 19h cùng ngày, giữa Liêm và vợ là Lý Thị Linh (SN 1978) xảy ra cự cãi qua lại, Liêm thôi uống rượu bỏ vào phòng. Lúc này, Linh nằm võng tiếp tục cằn nhằn nói Liêm không lo làm ăn.

Cán bộ Công an lấy lời khai đối tượng Phan Văn Liêm.

Tức giận, Liêm lấy cây dao tự chế trong phòng ngủ đi ra chỗ Linh đang nằm chém vào vùng hông bên trái Linh 2 cái gây thương tích rồi mang dao vào phòng ngủ.

Khi nghe Linh có lời lẽ thách thức, Liêm tiếp tục đi ra và dùng cán dao đánh vào người Linh nhiều cái rồi bỏ vào phòng ngủ đóng cửa lại. Còn Linh được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, khi đến Bệnh viện thì Linh đã tử vong. Đến 7h sáng hôm sau (ngày 22/10), khi hay tin vợ tử vong, Liêm đã đến Công an phường Mỹ Thới đầu thú và giao nộp cây dao.

Hung khí mà Liêm dùng để gây án.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Mỹ Thới và các đơn vị có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn