Kề dao vào cổ vợ vì ghen tuông, vô cớ khiến nạn nhân tử vong

Ngày 22/10, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Tuyến (SN 1990, ngụ Đắk Lắk) 19 năm tù về tội “Giết người". Nạn nhân là chị N.Y, người vợ "đầu ấp tay gối" của bị cáo.

Theo HĐXX vì mâu thuẫn và ghen tuông vô cớ, bị cáo Tuyến đã gây ra cái chết cho chị Y. Hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác, coi thường pháp luật...

Bị cáo Bùi Ngọc Tuyến tại tòa.

Theo cáo trạng, Bùi Ngọc Tuyến và chị N.Y là vợ chồng và có 2 người con chung. Tháng 11/2022, do vợ chồng mâu thuẫn nên chị Y. bỏ nhà đi TP Hồ Chí Minh làm thuê và không về nhà.

Ngày 15/4/2023, Tuyến đến TP Hồ Chí Minh để tìm vợ. Khi đi, Tuyến có mag theo một con dao. Chiều ngày 16/4/2023, Tuyến gặp chị Y. Sau đó, chị Y. rủ Tuyến cùng đi sinh nhật bạn.

Kết thúc buổi tiệc, vợ chồng Tuyế đưa nhau về phòng trọ, nơi chị Y. thuê trọ tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ nghỉ qua đêm.

Tại đây, Tuyến và vợ lại xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về việc chị Y. tự bỏ nhà đi mấy tháng nay không về với 2 con và có người khác.

Khoảng 2h ngày 17/4/2023, Tuyến đi xuống tầng trệt phòng trọ lấy con dao trong túi xách, rồi đâm chị Y. trọng thương. Tuyến cũng tự đâm vào cổ của mình 1 nhát để tự tử.

Chị Y. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Công an xã Bà Điểm đến hiện trường, phát hiện Tuyến cũng bị thương nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại tòa, bị cáo Tuyến cho rằng mình không cố tình đâm, mà chỉ kề dao vào cổ vợ để dọa nhưng chị Y quay qua dẫn đến sự việc. Tuyến rất hối hận vì hành vi của mình.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: cand.com.vn