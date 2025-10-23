Bắt được cá sấu hơn 50kg 'đi lạc' gần khu dân cư

Con cá sấu nặng hơn 50kg vừa bị phát hiện, bắt giữ gần khu dân cư tại phường Quy Nhơn Nam - Ảnh: UBND phường Quy Nhơn Nam

Ngày 22-10, lãnh đạo Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, xác nhận chính quyền địa phương vừa phối hợp bắt giữ một con cá sấu nặng hơn 50kg xuất hiện tại địa bàn phường.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam cho hay khoảng 15h ngày 22-10 có nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một con cá sấu lớn xuất hiện gần khu dân cư khu vực chân núi phía nam của phường.

Khi đến nơi, chính quyền địa phương và người dân tổ chức vây bắt, cột miệng, cột chân con cá sấu và cân được trọng lượng hơn 50kg.

Theo ghi nhận, lúc phát hiện con cá sấu này có biểu hiện lừ đừ mệt mỏi, không chống trả mạnh khi bị bắt.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, sau khi bắt giữ, con cá sấu đã được chuyển về khu vườn thú của FLC Safari Quy Nhơn tại phường Quy Nhơn Đông gửi nhờ chăm sóc ban đầu.

Hiện chính quyền địa phương đang nghiên cứu các giải pháp xử lý đối với con cá sấu nêu trên. Lãnh đạo đơn vị này nhận định có khả năng con cá sấu này được người dân nuôi nhốt và sau đó thoát ra môi trường bên ngoài.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ