Smartphone đầu tiên có loa siêu trầm

Redmi K90 Promax sở hữ hệ thống loa được tinh chỉnh bởi Bose. Ảnh: Redmi.

Smartphone hiện đại đang ngày càng được cải thiện về chất lượng âm thanh, tuy nhiên, do giới hạn vật lý, những chiếc điện thoại mỏng nhẹ thường không thể tạo ra dải âm trầm (bass) sâu và mạnh.

Xiaomi dường như không hài lòng với điều đó, và hãng đang chuẩn bị phá vỡ giới hạn này bằng một ý tưởng táo bạo: trang bị loa siêu trầm (subwoofer) thật sự trên một chiếc smartphone.

Redmi, thương hiệu con của Xiaomi, dự kiến ra mắt mẫu K90 Pro Max vào cuối tháng 10. Theo tuyên bố của hãng, đây sẽ là thiết bị đầu tiên sở hữu "hệ thống âm thanh 2.1".

Đây là một cấu hình loa tiêu chuẩn, bao gồm 2 loa vệ tinh (hoặc loa toàn dải) chịu trách nhiệm tái tạo các dải âm trung và âm cao, tạo nên hiệu ứng âm thanh stereo (âm thanh nổi). Con số ".1" đại diện cho 1 loa siêu trầm (subwoofer) chuyên dụng.

Hệ thống này được tinh chỉnh bởi thương hiệu âm thanh Bose nổi tiếng, với logo Bose xuất hiện bên cạnh cụm camera sau - vị trí đặt loa thứ ba của máy. Việc Bose tham gia hiệu chỉnh âm thanh cho Redmi K90 Pro Max là bước hợp tác hiếm có trong ngành. Xiaomi khẳng định thiết bị sẽ mang đến trải nghiệm âm thanh chưa từng có trên smartphone.

Loa ngoài "khủng" trên Redmi K90 Pro Max. Ảnh: Redmi.

Bose, thương hiệu âm thanh cao cấp đến từ Mỹ, nổi tiếng với các thiết bị âm thanh cao cấp, từ tai nghe chống ồn đến hệ thống loa chuyên nghiệp, với nhiều sản phẩm có mức giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Dù Redmi chưa công bố mức âm lượng cụ thể, việc bổ sung loa thứ ba được kỳ vọng sẽ giúp K90 Pro Max đạt mức âm thanh lớn hơn đáng kể so với các đối thủ hiện nay. Công ty tự tin khẳng định thiết bị này sẽ mở ra "một kỷ nguyên mới cho âm học di động".

Bên cạnh việc tập trung vào trải nghiệm âm thanh, Redmi K90 Pro Max còn sở hữu thông số cấu hình “khủng”. Hãng đã xác nhận máy sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 - dòng chip cao cấp nhất của Qualcomm hiện nay, đi kèm cụm 3 camera, với cảm biến chính có kích thước loại 1/1.31 inch.

Tương tự xu hướng của các smartphone Trung Quốc hiện nay, máy cũng được trang bị viên pin dung lượng lớn 7.560 mAh, đi kèm khả năng sạc nhanh có dây lên đến 100 W và sạc không dây 50 W.

Trong khi Redmi mạnh tay đổi mới, hai “ông lớn” Apple và Samsung dường như vẫn giữ triết lý quen thuộc. Dòng Galaxy S26 được dự đoán khó có sự nâng cấp lớn về âm thanh, tương tự như việc chất âm của iPhone 17 gần như không thay đổi so với iPhone 16.

Điều này khiến Redmi K90 Pro Max trở thành một luồng gió mới trong thị trường vốn đang bảo thủ. Tuy nhiên, sản phẩm nhiều khả năng chỉ bán tại Trung Quốc, trừ khi Xiaomi tung ra phiên bản quốc tế dưới tên khác.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn