Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác vận hành chính quyền địa phương 02 cấp tại các xã của huyện Anh Sơn cũ

Cùng đi có Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang – Tổ phó Tổ công tác số 3 cùng thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

Tổ công tác làm việc với các xã nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, qua đó, động viên, chia sẻ và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn.

Trong buổi sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng các thành viên Tổ công tác số 3 đã đến kiểm tra trực tiếp tại UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã: Anh Sơn Đông, Yên Xuân, Anh Sơn, Thành Bình Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra việc niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Anh Sơn Đông

Trao đổi với lãnh đạo xã Anh Sơn Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị lãnh đạo xã quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ công chức yên tâm công tác

Kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Xuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền lắng nghe đánh giá của người dân đối với hoạt động chính quyền địa phương 02 cấp

Đoàn công tác vui mừng khi người dân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ xã hiện nay

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thành Bình Thọ, ghi nhận nỗ lực của địa phương đã sớm khắc phục hậu quả thiên tai đi vào vận hành thông suốt

Tại xã Thành Bình Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã tới thăm gia đình ông Mai Văn Quế ở thôn Vĩnh Thành – một trong những hộ bị ngập lụt và chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10

Tại thôn Vĩnh Thành, xã Thành Bình Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã gửi tặng món quà tới các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền động viên và mong muốn các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Tại xã Anh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đến thăm, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Kim Nhan 1 là gia đình bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10 gây ra

Tặng quà động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Anh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để các gia đình có cuộc sống ổn định

Sau khi kiểm tra hoạt động tại UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, Tổ công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của các xã. Điều mà Tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao là nỗ lực và quyết tâm của đội ngũ cán bộ các xã đã bắt tay làm mọi việc ngay khi chính quyền đị phương 02 cấp đi vào vận hành. Khối lượng công việc lớn, đi cùng với đó là vừa làm việc vừa sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức; sắp xếp trụ sở làm việc, đặc biệt thiên tai bão lũ xảy ra thường xuyên nhưng bằng sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và trên hết là tinh thần trách nhiệm, các địa phương đã làm rất tốt nhiệm vụ, chức trách của mình... Kết quả của các xã đạt được đã góp phần quan trọng vào kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh nhà trong 9 tháng đầu năm đã được UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cụ thể tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2025.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công của các xã, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ. Các địa phương đã rất nỗ lực và cố gắng trong sắp xếp, đầu tư trang thiết bị. Cán bộ làm việc tại Trung tâm rất chủ động, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để tiếp nhận và giải quyết công việc một cách tốt nhất.

Chủ tịch UBND xã Anh Sơn Nguyễn Công Thắng báo cáo một số khó khăn liên quan đến công tác tài chính – ngân sách

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường Bùi Thị Phượng phản ánh sự chồng chéo trong thực hiện quy định của Trung ương

Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa Đặng Đình Lục đề xuất một số nội dung trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, đồng thời đề nghị tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã

Như vậy, tính đến nay, việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành đảm bảo thông suốt; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo không gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân. Các xã đã phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; khắc phục các khó khăn trước mắt về bố trí đội ngũ cán bộ, trụ sở, điều kiện làm việc, nhất là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được người dân đánh giá cao, hầu hết hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn.

Tuy nhiên, việc đi vào vận hành mô hình quản lý nhà nước mới không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Tổ công tác ghi nhận và chia sẻ với những nội dung các địa phương phản ánh, kiến nghị, đề xuất. Hầu hết các xã đều có chung những khó khăn liên quan đến kinh phí bố trí hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn. Các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp có diện tích rộng, dân số đông, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tăng cao, trong khi cơ sở vật chất còn hạn chế nên ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công, tạo nhiều áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng xử lý hồ sơ của người dân. Thực tế, đội ngũ cán bộ, công chức vừa thừa, vừa thiếu, nhất là thiếu công chức ở các lĩnh vực đất đai, tài chính, tư pháp, công nghệ thông tin, quy hoạch, xây dựng...

Mặc dù máy móc, thiết bị cơ bản đã được các địa phương trang bị đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn tình trạng máy móc, thiết bị, đường truyền chưa đồng bộ, các trang thiết bị (máy tính, máy in,…) đã cũ, cấu hình thấp, tốc độ chậm dẫn đến hiệu quả công việc bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động ổn định, hiệu quả, các địa phương đề nghị tỉnh bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới; có chính sách hỗ trợ cho công chức làm việc xa nhà,… Cùng với đó, xem xét cơ chế phân bổ ngân sách phù hợp cho các xã sau sáp nhập; bổ sung nguồn kinh phí các nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về để cấp xã có nguồn kinh phí thực hiện. Đồng thời, xem xét đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, đặc biệt là các điểm sáp nhập; bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc, hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang trao đổi một số nội dung liên quan đến việc bố trí cán bộ chuyên môn về Xây dựng cho các địa phương

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành đã chia sẻ, trao đổi về những nội dung kiến nghị, đề xuất của các địa phương liên quan đến công tác tài chính ngân sách, lĩnh vực nông nghiệp, nhất là liên quan đến thủ tục đất đai, lĩnh vực tư pháp, nội vụ, hành chính công... Đồng thời, lãnh đạo các ngành cũng đã hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, đưa ra giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền – Tổ trưởng Tổ công tác số 3 ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các xã trong vận hành chính quyền địa phương 02 cấp thời gian vừa qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các địa phương trong thời gian đầu vận hành chính quyền 02 cấp đi cùng với đó các địa phương thường xuyên phải ứng phó, phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả bão lụt. Đội ngũ cán bộ cấp xã đã làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao, luôn nỗ lực để bám nắm tình hình, sát dân, gần dân và phục vụ nhân dân.

Những khó khăn ban đầu không thể tránh khỏi và cần được tháo gỡ từng bước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp hoàn thiện bộ máy tổ chức của địa phương; lãnh đạo các phòng, ban cấp xã cần phải tăng cường học tập, tự trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc bên cạnh việc hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng của các ngành cấp tỉnh.

Về cơ sở vật chất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với quan điểm cần được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng, tuy nhiên phải rà soát để có hướng xử lý phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương; cùng với đó, cần quan tâm đến việc đầu tư nhà công vụ cho cán bộ công chức.

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao, tiếp nhận các dự án trên địa bàn các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao đổi, gợi mở cụ thể hướng xử lý để giải quyết vấn đề trước mắt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị lãnh đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành cấp tỉnh để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn

Để đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền. Ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ; bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở, ngành liên quan và yêu cầu các Sở, ngành tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức tại địa phương để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn