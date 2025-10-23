Quốc hội nêu vấn đề liên quan đoạn cao tốc do Tập đoàn Sơn Hải xây dựng: Người dân kiến nghị đòi đền bù vì nứt nhà, DN phủ nhận

Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo về kiến nghị cử tri, trong đó có vấn đề liên quan cao tốc Nha Trang-Cam Lâm.

Ông Bình cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 1.472 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có 1.433 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 97,4%.

Riêng về dự án đường bộ cao tốc Nha Trang-Cam Lâm, ông Bình cho biết cử tri tỉnh Khánh Hòa phản ánh: Trong quá trình thi công dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đã làm nứt nhà của một số hộ dân nhưng không có chính sách đền bù, hỗ trợ.

Qua giám sát cho thấy, từ năm 2023 cử tri đã kiến nghị được đền bù, hỗ trợ. Ngày 26/10/2023, UBND huyện Cam Lâm có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị giải quyết việc nhà dân ở xã Suối Dầu (trước đây là xã Suối Cát) bị nứt do thi công đường cao tốc Bắc - Nam.

Cơ quan chuyên môn của huyện cũng kiểm tra, ghi nhận bằng mắt thường có hiện tượng nứt nhà và đề nghị xử lý. Tuy nhiên, do chưa được giải quyết nên UBND huyện Cam Lâm tiếp tục nhiều lần có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị xử lý.

Sau đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có nhiều văn bản yêu cầu doanh nghiệp dự án khẩn trương giải quyết, nhưng đến nay, vẫn vướng mắc do các bên không thống nhất. UBND xã Suối Dầu và người dân khẳng định việc thi công gây nứt nhà, trong khi doanh nghiệp dự án phủ nhận.

Sự việc kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm. Vì vậy, sau kỳ họp thứ 9, Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nhận được kiến nghị về nội dung này, kiến nghị Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri.

Lùm xùm này là liên quan tới Tập đoàn Sơn Hải. Từ tháng 7, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (thuộc Tập đoàn Sơn Hải) xác nhận rằng, đơn vị sẽ làm việc với chính quyền xã Suối Dầu (trước đây là xã Suối Cát) liên quan tới vụ việc bồi thường, hỗ trợ cho dân bị ảnh hưởng bởi rung chấn khi thi công tuyến cao tốc.

Trước đó, Tập đoàn Sơn Hải khẳng định, việc người dân đồng loạt kiến nghị sau thời gian dài tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đi vào sử dụng là dấu hiệu bất thường, không đúng với thực tế. Bởi vì nếu thực sự bị ảnh hưởng do quá trình thi công, người dân đã phản ánh ngay trong giai đoạn thi công chứ không phải đến sau hơn 3 tháng mới đồng loạt khiếu nại.

Ngoài ra, theo đại diện Tập đoàn Sơn Hải, số lượng hộ dân phản ánh ngày càng tăng, cụ thể từ 15 hộ ban đầu lên tới 60 hộ hiện nay. Trong số đó, có những hộ dân nhà nằm cách tuyến đường thi công đến 2 km cũng đã gửi kiến nghị bị nứt nhà.