Giám đốc Hàn quyết tán đổ cô gái Việt kém 16 tuổi, ngày cưới nhà trai bỏ về giữa chừng vì lý do không ngờ

Vừa gặp đã muốn cưới luôn

Anh Sun Seungil (SN 1975, quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc một công ty kinh doanh mỹ phẩm, sống và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm. Cách đây hơn 10 năm, anh có cơ duyên gặp cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1991, quê gốc ở Bến Tre, nay đã sáp nhập vào Vĩnh Long).

Thời điểm đó, Thảo mới ra trường, làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu nên đã đến gặp anh Seungilđể giới thiệu về một số dịch vụ vận chuyển. Khi gặp gỡ, cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau. Thảo thấy anh Sun dễ thương còn người đàn ông Hàn Quốc thì thấy cô gái Việt Nam rất xinh đẹp. “Ánh mắt ngọt như cà phê sữa đá”, người đàn ông Hàn Quốc nhận xét về Thảo.

Sau đó, anh Seungil “tấn công” Thảo rất dữ dội, nhắn tin hỏi han cả ngày. Điều đó khiến Thảo cảm thấy hơi sợ. Bên cạnh đó, việc anh Seungil lớn hơn mình 16 tuổi cũng khiến cô gái Việt è dè, sợ anh đã có vợ con, chỉ muốn tán tỉnh qua đường với mình. Dù Thảo không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại nhưng anh Sun không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục theo đuổi nàng.

Anh Sun Seungil quyết cưới được Thảo làm vợ.

Thảo ban đầu sợ bị lừa, nhưng sau đó đã bị anh Seungil chinh phục.

Dần dần, Thảo cũng mở lòng nhưng giám đốc người Hàn vẫn khá vội vàng. Mỗi lần gặp nhau, anh lại hỏi: “Khi nào thì chúng ta kết hôn?”; “Anh không có em là anh không sống được”. Anh Seungil bày tỏ bản thân đã lớn tuổi, muốn yên bề gia thất và rất sợ Thảo sẽ chia tay.

Anh cũng không ngại giới thiệu với Thảo rằng mình rất đào hoa, đã từng làm quen với hàng trăm cô gái, cả người Hàn lẫn người Việt. Nhờ tình trường dày dặn mà anh cho rằng chỉ cần nhìn qua cũng biết Thảo là người tốt và nên quyết tâm cưới được cô gái này.

Một thời gian sau thì anh Seungil chính thức tỏ tình với Thảo. Sau đó, anh còn đưa bạn gái sang Hàn Quốc, vừa để chơi, thăm gia đình, vừa để “check” thông tin về gia cảnh của bạn trai cho yên tâm. Vị giám đốc cũng tỏ ra rất ga lăng, chiều chuộng bạn gái và gia đình bạn gái, thường xuyên tặng quà.

Nhà trai bỏ về giữa chừng trong đám cưới vì... quá nóng

Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Một kỷ niệm khó quên trong ngày cưới của anh Seungil và Thảo đó là đám cưới được tổ chức tại quê Thảo vào đúng mùa nóng. Gia đình bên chồng có khoảng hơn chục người sang dự, ai cũng đổ mồ hôi ào ào. Sau khi kết thúc phần làm lễ, đoàn nhà trai lập tức lên xe ra về luôn, không ở lại dự tiệc vì quá nóng, không chịu nổi. Trong gia đó, gia đình cô dâu cùng họ hàng, quan khách thì “quẩy” từ sáng tới tối.

Cặp đôi kết hôn sau 1 năm quen biết. (Ảnh: FBNV)

Từ người đàn ông đào hoa, anh Seungil giờ đây rất sợ vợ.

Đến hiện tại, cặp đôi chồng Hàn vợ Việt đã kết hôn được gần 10 năm, có 2 con. Cặp đôi sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Giống như nhiều cặp vợ chồng khác, sau khi kết hôn, sinh con, anh Seungil và Thảo cũng xuất hiện những mâu thuẫn. Đỉnh điểm là khoảng thời gian Thảo sinh con đầu lòng. Vì em bé là đứa cháu nội đầu tiên nên mẹ anh Seungil đã sang Việt Nam ở hẳn 1,5 năm để hỗ trợ các con chăm sóc cháu. Em bé rất khó nuôi, nên dù có mẹ chồng giúp đỡ, Thảo cũng không tránh được mệt mỏi.

Giai đoạn đó, Thảo có dấu hiệu trầm cảm sau sinh khi thấy chồng quá ham chơi. Vợ vừa sinh nở, chăm con vất vả nhưng chồng đi chơi, hát karaoke đến 3-4 giờ sáng mới về, lấy lý do là đi gặp khách hàng, hứa không làm gì sai nhưng Thảo vẫn khó mà tin nổi.

Hai vợ chồng tranh cãi rất nhiều. Thảo thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Nếu anh muốn sống với em thì đi đâu cũng phải về nhà trước 12 giờ đêm”.

Cặp đôi chồng Hàn, vợ Việt có cuộc hôn nhân bền chặt suốt gần 10 năm qua.

May mắn là sau đó anh Seungil đã thay đổi, không còn đi chơi tới sáng mà đúng 12 giờ là về. Người đàn ông Hàn Quốc tự nhận khá sợ vợ và slogan trong cuộc sống của anh là: “Vợ vui thì gia đình hạnh phúc”.

Dù thừa nhận bà xã hơi dữ dằn, nhưng anh nói vì yêu vợ nên cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Anh cũng sẵn sàng đưa hết tiền cho vợ quản lý, chi tiêu gì vợ đều biết. Người đàn ông đến từ xứ kim chi không cần vợ phải thay đổi gì, cứ như bây giờ là được.

Về phía Thảo, cô mong chồng bớt ham chơi, bớt đam mê mua xe đạp thể thao đắt đỏ và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Trước mong muốn của vợ, người chồng Hàn Quốc dễ thương nói đồng ý, sẽ cố gắng thay đổi để vợ vui.

