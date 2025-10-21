Tạm giữ hình sự đối tượng lao xe ô tô vào cán bộ Công an

Theo đó, vào khoảng 17h35', ngày 20/10, Lê Thành Công điều khiển xe ô tô BKS 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Trường Vinh, Nghệ An). Do tại thời điểm đó, cung đường này lượng phương tiện lưu thông lớn, đang ùn tắc nên Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ CSGT đã ra hiệu lệnh cho các phương tiện di chuyển vào hướng đường khác.

Đối tượng Lê Thành Công tại cơ quan Công an

Mặc dù đã nhận được hiệu lệnh yêu cầu, nhưng Lê Thành Công vẫn cố tình không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ.

Hình ảnh tại hiện trường.

Thấy xe đang lao nhanh về phía mình, Thiếu tá Thọ đã bám vào nắp capo, tay phải sử dụng gậy chỉ huy điều khiển giao thông liên tục yêu cầu Lê Thành Công dừng xe lại.

Tuy nhiên, Công vẫn tiếp tục lái xe đến khi bị người dân sử dụng xe máy chắn đầu thì mới dừng lại. Ngay sau đó, Lê Thành Công đã bị khống chế, yêu cầu về cơ quan Công an để làm việc.

Chiếc xe ô tô do đối tượng Lê Thành Công điều khiển.

Tại cơ quan Công an, Công khai nhận do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự Lê Thành Công để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quỳnh Trang - Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân