Lý do nam ca sĩ Việt đình đám bỏ rượu chè, tu tập, một tháng khóa trái cửa 10 ngày không gặp vợ con

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, vợ Dương Ngọc Thái là ca sĩ Triệu Ái Vy đã chia sẻ về sự thay đổi của chồng mình sau khi sinh 3 đứa con.

Dương Ngọc Thái và vợ

Cô nói: “Ngày đó chồng tôi thực sự là trai hư. Nói trai hư không phải do quậy phá, hư hỏng gì, chỉ là anh ấy đi chơi nhiều, ít khi về nhà, bị cuốn vào các cuộc ăn nhậu, thâu đêm suốt sáng, cứ về tới nhà là say xỉn. Có khi cả tháng anh ấy chỉ về nhà vài lần trong tình trạng say xỉn, cứ đi show là nhậu.

Tới năm 2017, khi đứa con thứ hai chào đời thì chồng tôi mới thay đổi. Chồng tôi thay đổi vì hôm tôi sinh anh ấy vào phòng sinh với tôi và chứng kiến tôi đau đớn, sinh nở thế nào. Bởi vậy tôi mới nói, các ông chồng nên cùng vợ vào phòng sinh để chứng kiến vợ mình sinh nở ra sao.

Chồng tôi vào thấy tôi đau một cách quằn quại, thấy con sinh ra rồi mới thấy vĩ đại thế nào. Người phụ nữ phải mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày, thay đổi mọi thứ trong cuộc sống.

Nhưng chồng tôi chỉ bỏ nhậu lúc đó thôi, sau đó lại đâu vào đấy. Mãi tới khi tôi sinh đứa thứ ba anh ấy mới thực sự thay đổi, tu tập. Tức là khi tôi sinh đứa thứ hai thì anh ấy có bỏ nhậu nhưng chỉ một chút, tới đứa thứ ba là anh ấy ăn chay, tu tập thực sự”.

Được biết hiện tại, Dương Ngọc Thái sống cùng vợ con trong căn nhà mặt tiền 6 tầng trung tâm TP.HCM trị giá hàng chục tỷ của nam ca sĩ. Căn nhà của Dương Ngọc Thái tuy là nhà ống nhưng lại có diện tích rất rộng, có chỗ để ô tô và thang máy.

Trước đó, nam ca sĩ từng chia sẻ về quá trình mua và sửa nhà: "Hồi xưa tôi mua căn nhà này là khách sạn. Tôi mua về đập hết lại để xây thành nhà ở như bây giờ. Vợ chồng tôi ở một phòng riêng, mấy đứa con ở phòng riêng. Bé lớn nhà tôi năm nay 12 tuổi, bé nhỏ là 7 tuổi. Tôi để riêng một phòng cho khách tới chơi ở lại. Nhà có thang máy nên tôi để phòng khách và phòng bếp ở trên".

Trên tầng 6, Dương Ngọc Thái để một căn phòng làm việc chỉ mình anh được lên và một phòng thờ Phật. Anh thiết kế một cánh cửa riêng khóa lại, chỉ mình anh mở được để lên tầng 6, còn mọi người chỉ lên được tầng 5.

Anh nói: "Một tháng tôi dành khoảng 10 ngày lên đây tự tu tập, nhập thức, không dùng điện thoại, không mạng, không gặp ai, vợ con cũng không gặp. Tôi khóa trái cửa lại, không ai lên được.

Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là tôi lại lên đây để tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, tu tập 2 tiếng, tới 7 rưỡi đi tập thể dục. Nếu tôi đi hát xa thì thôi còn ngày thường thì luôn như vậy, ngày nào cũng như ngày nào.

Trong một tháng, tôi sắp lịch, nếu bận quá thì thôi, còn không sẽ dành ra 10 ngày một tháng không dùng điện thoại, không giao tiếp với ai, tự cách li với xã hội bên ngoài".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn