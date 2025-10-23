Người dùng Messenger trên máy tính sắp bị bỏ rơi?

Điều này có nghĩa là người dùng trên hai nền tảng cho máy tính này sẽ phải chuyển sang sử dụng Messenger qua ứng dụng di động hoặc truy cập trang web Facebook để giao tiếp với bạn bè.

Ứng dụng Messenger trên PC chỉ hoạt động được trong 5 năm

Sự thay đổi này đã gây ra nhiều suy đoán về lý do phía sau quyết định của Meta, trong đó một số ý kiến cho rằng công ty có thể muốn khuyến khích người dùng quay trở lại trang web Facebook. Mặc dù Meta chưa đưa ra lời giải thích chính thức, nhưng các ứng dụng Messenger hiện không còn khả dụng để tải xuống trên Windows và macOS. Những người đang sử dụng ứng dụng này sẽ chỉ có một khoảng thời gian giới hạn trước khi nó ngừng hoạt động hoàn toàn.

Theo thông tin từ trang hỗ trợ của Meta, việc ngừng hỗ trợ hoàn toàn các ứng dụng trên macOS và Windows sẽ diễn ra trong khoảng 60 ngày kể từ ngày công bố. Dựa trên các báo cáo từ AppleInsider, thời điểm này có thể rơi vào khoảng ngày 15/12. Đối với những người sử dụng ứng dụng thường xuyên, đây là một thay đổi đột ngột và có thể gây khó khăn, đặc biệt là với những người không có tài khoản Facebook, vì họ sẽ chỉ được chuyển hướng đến Messenger.com trong trình duyệt.

Mặc dù quyết định này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng thực tế đã có dấu hiệu từ lâu về việc Meta chuyển hướng sang ứng dụng web thay vì các ứng dụng độc lập. Trước đó, công ty đã chuyển sang sử dụng ứng dụng web tiến bộ, và các ứng dụng độc lập đã bị coi là kém tin cậy. Meta cũng dự kiến sẽ thực hiện tương tự với WhatsApp trên Windows, chuyển đổi từ ứng dụng độc lập sang ứng dụng web tiến bộ.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn