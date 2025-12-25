Lái xe Mercedes đi ngược chiều trong đêm Noel, vi phạm độ cồn gấp gần 3 lần kịch khung

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng – Đỗ Đức Dục, tổ công tác phát hiện một ô tô nhãn hiệu Mercedes, biển kiểm soát 30L-975.XX đi ngược chiều từ phố Nguyễn Quốc Trị ra đường Phạm Hùng. Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua xác minh, người điều khiển ô tô là anh N.H.T. (SN 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội). Quá trình làm việc, cảnh sát nhận thấy tài xế có biểu hiện bất thường nên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, anh T. vi phạm ở mức 1,132 mg/lít khí thở, cao gấp hơn 2,8 lần mức kịch khung theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.T. về các lỗi: "Điều khiển ô tô đi ngược chiều đường; điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở". Với các vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị phạt tổng cộng 54 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cũng trong đêm 24/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông trên toàn địa bàn, tập trung tại các khu vực đông người, các tuyến đường dẫn đến nhà thờ và điểm sinh hoạt tôn giáo.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát nồng độ cồn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, thanh thiếu niên phóng nhanh, lạng lách, đánh võng.

Song song với lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp ngoài hiện trường, Trung tâm Điều khiển giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) cũng bố trí thêm cán bộ trực, theo dõi sát tình hình qua hệ thống camera AI, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ huy, điều hành giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trong đêm Noel.

