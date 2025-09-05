Lễ khai giảng trong tâm lũ quét ở Trường mầm non Mường Típ, Nghệ An

Sáng ngày 5/9, 250 học sinh mầm non vùng lũ xã Mường Típ, (huyện Kỳ Sơn cũ, Nghệ An háo hức được cha mẹ, ông bà đưa tới trường dự lễ khai giảng.

Lễ khai giảng tại Trường mần non Mường Típ, Nghệ An. Ảnh: Duy Ngợi.

Do nằm bên sông Nậm Mộ và hứng liên tiếp 2 trận lũ quét dịp cuối tháng 7 vừa qua, toàn bộ Trường mầm non Mường Típ bị chìm trong bùn đất, trang thiết bị dạy học bị ngập, hư hỏng. Riêng điểm trường mầm non bản Xốp Phe với 4 phòng học bị đổ sập hoàn toàn, ước tính thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Vượt qua khó khăn, nhà trường đã hoàn tất mọi việc để kịp hòa vào không khí khai giảng của cả nước. Bà Phạm Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường mầm non Mường Típ cho biết: "Hơn một tháng nay, với sự hỗ trợ của ngành giáo dục, chính quyền các cấp và “mạnh thường quân” cùng sự nỗ lực, vượt khó của nhà trường, chúng tôi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho các cháu kịp lễ khai giảng. Tuy phòng học, cơ sở vật chất không được đẹp, đầy đủ như năm học trước nhưng vẫn đảm bảo để thầy trò lên lớp".

