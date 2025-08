Gùi hàng băng rừng đến với bản làng nơi tâm lũ

Sau nhiều ngày đi hỗ trợ người dân vùng lũ, anh Vi Văn Ba, dân quân xã Mỹ Lý trở về và chứng kiến cảnh tan hoang trong gia đình mình. Ngồi bệt dưới bãi đất - nơi mà trước đó ít ngày còn là ngôi nhà đầm ầm của gia đình mình, giờ đã trống trơn. Anh Vi Văn Ba thất thần, lo lắng.

Băng rừng đến với bà con

Câu chuyện của anh Vi Văn Ba không phải là cá biệt ở vùng lũ Nghệ An những ngày qua. Cũng ở xã Mỹ Lý, người dân vẫn nhắc nhiều đến những cán bộ, chiến sĩ công an xã Mỹ Lý. Lũ ập về, các anh lên đường làm nhiệm vụ ngay, ngày đêm 4 cùng với nhân dân với tinh thần “cứu dân là nhiệm vụ cao cả”. Thế nhưng, ít ai biết rằng, trụ sợ cơ quan, nơi ăn ở của các anh cũng bị mưa lũ tàn phá.

Chứng kiến cảnh đau lòng này, một người dân xã Mỹ Lý cho biết: "Sang bên cứu dân xong về mới biết nhà mình bị mất rồi. Máy phát, xe máy 4-5 cái nằm dưới bùn. Đúng là công an vì dân, cứu dân xong về đồn công an không còn thứ gì, kinh khủng khiếp. Các anh lo đi cứu dân về nhà cửa không còn để ở, quần áo không còn".

Khó khăn do mưa lũ gây ra đối với người dân miền núi Nghệ An tưởng chừng không thể vượt qua.

Thế nhưng, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã ngày đêm 4 cùng. Không quản ngại khó khăn, các anh đã dầm mình dưới bùn nước, chia sẻ với người dân từng công việc nặng nhọc mà không nề hà.

Đối với các bản còn bị cô lập, các anh vượt sông - vượt hiểm nguy, với khu vực không có đường sông, các anh băng rừng, lội suối, hàng chục kilomet, gùi trên lưng từng gói mì, chai nước, để người dân không ai bị đói, khát.

Gùi hàng đến các bản còn bị cô lập

Còn với những tấm lòng sẻ chia của người dân trong cả nước, những ngày qua từng đoàn xe đang hướng về vùng lũ Nghệ An bằng cả vật chất, lẫn tinh thần. Những đoàn xe cứu trợ xếp thành hàng dài, vượt núi, băng rừng, mang theo những thùng hàng chia sẻ với người dân vùng lũ.

Ông Vi Khăm Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Lý cho biết, trước mắt người dân đang nhận được sự quan tâm quý giá từ các cấp, ngành, các nhà hảo tâm. Về lâu dài, cần sự kiến thiết mạnh mẽ hơn để người dân ổn định cuộc sống.

"Bây giờ tình hình thế này đề nghị tỉnh, trung ương tạo điều kiện để người dân có nơi ăn, ở, nhất là 36 hộ bị trôi nhà đang sống nhờ vào dân bản. Kiến nghị chỗ đường đến trung tâm rất quan trọng, đây là không điện, không đường, sóng điện thoại khi có, khi không"- ông Đào nói.

Nhà báo Viết Lam hỗ trợ người dân vận chuyển hàng cứu trợ

Tính đến chiều ngày 1/8, thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đăng ký ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hơn 120 tỷ 770 triệu đồng. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên, và những gian nan, vật vả của người dân dân vùng lũ sẽ vơi đi phần nào.

Tác giả: Sỹ Đức - CTV Viết Lam

Nguồn tin: Báo VOV