Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi rét dưới 8 độ, nhiều địa phương miền Trung mưa to

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ giảm khoảng 3-5 độ C. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ giảm 3-5 độ C

Ngày 25-12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Không khí lạnh tiếp tục gây mưa ở nhiều địa phương

Khu vực Hà Nội: sáng 25-12 có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 25-12 đến hết ngày 26-12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, từ ngày 25-12 đến hết ngày 26-12, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.

Chiều và tối 25-12, ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động