Hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho bệnh nhân ung thư Nghệ An

Đại diện Quỹ ngày mai tươi sáng trao tặng bộ tóc và quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Theo ThS. BS Nguyễn Bá Tĩnh, Phó giám đốc Quỹ ngày mai tươi sáng, hàng năm, Quỹ kết nối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao tặng các bộ tóc giả cùng quà hỗ trợ người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Riêng năm 2025, đây là lần thứ 2 Quỹ ngày mai tươi sáng triển khai hoạt động tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Thông qua chương trình, 30 bộ tóc cùng 30 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng đã được chuyển trao đến bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Bên cạnh đó, 5 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 5 triệu đồng/người. Tổng trị giá quà tặng gần 200 triệu đồng.

ThS. BS Nguyễn Bá Tĩnh chia sẻ, quá trình điều trị ung thư, nhiều bệnh nhân dưới tác dụng của thuốc, hóa chất bị rụng tóc, phải đối diện thêm nỗi mặc cảm, tổn thương. Việc trao tặng các bộ tóc không chỉ là món quà vật chất, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Đây chính là nguồn sức mạnh để bệnh nhân lạc quan hơn, vững vàng hơn trong hành trình chống chọi với ung thư.

Chương trình tặng tóc cho bệnh nhân ung thư đến nay đã tiếp nhận hơn 30.000 bộ tóc gửi về từ cán bộ y tế, con em trong ngành và đông đảo người dân cả nước. Cùng với đó, mỗi năm Quỹ còn dành hơn 1.000 tỉ đồng để hỗ trợ thuốc cho bệnh nhân ung thư trên toàn quốc.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn