Xuân Son tiết lộ cảm xúc sau khi nhập tịch và chinh phục bóng đá Việt Nam

Trong quãng thời gian trở lại Brazil để điều trị chấn thương, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son có những chia sẻ với ESPN Brazil về hành trình thi đấu và gắn bó tại Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 bày tỏ: "Đó là một đất nước rất đoàn kết. Khi tôi nói về lòng yêu nước, tôi đang nói về sự đoàn kết giữa mọi người. Mọi điều bạn làm cho Việt Nam, cho người dân Việt Nam, họ đều chào đón bạn."

Gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2019, Xuân Son từng khoác áo Nam Định, Bình Định rồi Đà Nẵng. Những trải nghiệm ở nhiều vùng miền giúp anh hòa nhập dần với cuộc sống mới, từ ngôn ngữ, ẩm thực cho tới văn hóa. Chia sẻ với ESPN, anh thừa nhận: “Đôi khi tôi cảm thấy như mình được sinh ra ở đó vậy.” Ở Nam Định, nơi đang thi đấu, Xuân Son cũng nhận rõ “sức nặng của việc không chỉ là một cầu thủ.”

Xuân Son kể về hành trình nhập tịch và vinh dự trong màu áo tuyển Việt Nam.

Ngày 15/10/2024 đánh dấu cột mốc lớn khi anh hoàn tất thủ tục nhập tịch và nhanh chóng được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội dự ASEAN Cup 2024. Trong giải đấu này, tiền đạo của Thép Xanh Nam Định tỏa sáng rực rỡ với 7 bàn thắng sau 5 trận, góp công lớn vào chức vô địch của tuyển Việt Nam.

Dù phải rời sân sớm ở chung kết lượt về trên đất Thái vì chấn thương, anh vẫn nhận danh hiệu “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất” giải. Xuân Son nhớ lại: "Tôi đã ăn mừng chức vô địch trong bệnh viện. Tôi xem trận đấu cùng vợ, hy vọng nó sẽ sớm kết thúc và chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch."

Tiền đạo nhập tịch Xuân Son khẳng định tình yêu bóng đá và đất nước Việt Nam.

Đến tháng 3/2025, Xuân Son tiếp tục được vinh danh tại Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 19 với danh hiệu “Gương mặt thể thao của năm”. Chia sẻ về vinh dự này, anh nói: "Sự ghi nhận này không gì hơn là tất cả những gì tôi đã cống hiến cho đất nước, cho bóng đá Việt Nam. Họ đáp lại tôi mỗi ngày, khi tôi đi trung tâm thương mại, siêu thị. Họ luôn cảm ơn tôi, nói rằng 'cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho đất nước tôi'. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc."

Sau thời gian chữa trị tại Brazil, Xuân Son mới đây đã trở lại Việt Nam, hội quân cùng CLB Thép Xanh Nam Định để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: bongdadoisong.vn