Xuân Son dẫn đầu danh sách ghi bàn V.League

Kể từ khi trở lại sau chấn thương hồi đầu tháng 11, tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại với phong độ cao. Trước Bình Dương, Son tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn vào lưới đội bóng đất Thủ, khi hoàn tất cú hat-trick chỉ trong hiệp một.

Phút 16, Xuân Son phá bẫy việt vị để dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho Nam Định. 20 phút sau, tiền đạo gốc Brazil đánh đầu chuẩn xác sau đường treo bóng của Văn Đạt. Cuối hiệp một, anh một lần nữa dứt điểm bằng đầu để đưa đội khách dẫn trước 4-0. Bàn thắng còn lại của Nam Định được ghi bởi Lý Công Hoàng Anh.

Kết quả này giúp Nam Định đứng thứ hai bảng xếp hạng với 19 điểm, kém đội đầu bảng Thanh Hóa 1 điểm. Cá nhân Xuân Son đã có 10 bàn, hơn Tiến Linh (7 bàn) để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League.

2 trận gần nhất, Xuân Son đã ghi tới 5 bàn. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Vũ Hồng Việt cũng dành lời khen cho Vua phá lưới mùa giải 2023/24.

"Trước trận, Xuân Son có một chút căng cứng. Ở những trận gần đây, khả năng quyết định của Son cũng chưa có trạng thái tốt nhất. Trong trận hôm nay, cậu ấy đã tận dụng tối đa những tình huống và ghi 3 bàn thắng. Đây sẽ là động lực để Son tiếp tục phát huy những trận tiếp theo", chiến lược gia Nam Định chia sẻ.

